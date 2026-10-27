Софийският икономически форум обсъди растежа на България

Седмият Софийски икономически форум постави акцент върху еврото и инвестициите като двигатели на растежа в България

Европейските фондове, приемането на еврото от България и публично-частното партньорство бяха сред обсъдените теми по време на седмото издание на Софийския икономически форум (Sofia Economic Forum VII), организиран от Делфийския икономически форум (Delphi Economic Forum).

Според вицепремиера Атанас Пеканов Европа не прави достатъчно в областта на изкуствения интелект и трябва да инвестира бързо много повече от определеното до момента. Той припомни, че през последните 20 години България е един от най-големите бенефициенти по фондовете на Европейския съюз (ЕС), които имат за цел сближаване на единения пазар така, че региони, които започват от по-лоша позиция да се сближат. Пеканов допълни, че дълго време фондовете са се използвали за инфраструктура, здравеопазване, социална политика, образование и други важни сфери и региони с по-лош капацитет са имали възможност да наваксат.

От 2021 г. Европейската комисия с новия фонд NextGenerationEU реши да въведе промяна, каза той. Според него това е бил полезен ход, защото средствата вече не са само за инфраструктурата и големи проекти, но за определяне на ясни цели.

По време на панела „Първата година на еврото в България: първоначални въздействия и бъдещи перспективи“ посланикът на Германия в България Н. Пр. Ирене Мария Планк коментира, че приемането на еврото от България е беше много повече от техническа подробност. Вече много неща се правят с по-голяма лекота включително в банковия сектор, но основната ценност на еврото беше символична, че всички сме заедно, каза тя.

Деспина Кукулопулу, извънреден и пълномощен посланик на Гърция в България, отбеляза, че Гърция и България са добри съседи и партньори в ЕС и НАТО, като двустранните отношения са достигнали равнище на взаимно доверие и зрялост, което позволява да се работи за все по-стратегически партньорства. „Присъединяването на България към еврозоната по-рано тази година е важен крайъгълен камък в европейската интеграция на държавата. Така нашите икономики стават по-близки“, каза още тя.

Според Панос Мавридис от „Пощенска банка“ единната европейска валута намалява бюрократичния стрес и натиска върху банките и техните клиенти. Рискът, който виждаха другите държави в България е много по-малък, когато лева го няма и това е облекчение за всички потенциални инвеститори, акцентира той.

В рамките на панела „Моделът на публично-частното партньорство: Проправяне на пътя към приобщаващ растеж“ Никос Сергис, ръководител на Звеното за публично-частни партньорства към Министерството на националната икономика и финансите на Гърция, обяви, че при този вид партньорство относно процедурите трябва да има ясни и стабилни правила, защото се инвестира капитал дългосрочно и е нужна стабилност.

Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на SOF Connect – компанията-концесионер и оператор на летище София, посочи, че концесията е инструмент, който защитава интереса на България, а ползите се изразяват в милиони евро инвестиции. Според Спирос Венецианос, генерален мениджър и ръководител на звено „Структурирано финансиране“ в „Eurobank“ благодарение на публично-частното партньорство строителния бранш е станал по-силен. По думите му е нужно да има балансирана рамка за разпределяне на риска, който се прехвърля на честния сектор, но не изцяло.

Мария Тзанидаки, главен мениджър в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), коментира, че процедурите при публично-частното партньорство трябва да се отворени и конкурентоспособни, както и да има единно звено, което да упражнява надзор.