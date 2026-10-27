Сдружаването ще помогне на фермерите да намират пазари

Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров при откриването на кръгла маса на тема „Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на селскостопанския сектор чрез диалог и партньорства“

Кооперирането ще повиши конкурентоспособността на българското земеделие. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров при откриването на кръгла маса на тема „Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на селскостопанския сектор чрез диалог и партньорства“, която се провежда в София. Форумът е организиран от Български фермерски съюз.

Заместник-министър Чакъров посочи, че именно сдружаването ще помогне на фермерите да преодоляват трудностите при реализацията на продукцията и да добавят стойност чрез преработката й.

„Българското земеделие има огромен потенциал да произвежда, но през последните години срещаме затруднения с намирането на пазари и осигуряването на необходимите количества. Тези затруднения могат да бъдат преодолени чрез коопериране и добавяне на стойност чрез преработка на продукцията, която не успяваме да реализираме в прясно състояние“, изтъкна заместник-министър Чакъров.

Той подчерта значението на открития диалог между институциите, браншовите организации, земеделските производители и научните среди за намирането на работещи решения на предизвикателствата пред сектора.