Въглеродно земеделие
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Сдружаването ще помогне на фермерите да намират пазари

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров при откриването на кръгла маса на тема „Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на селскостопанския сектор чрез диалог и партньорства“

Кооперирането ще повиши конкурентоспособността на българското земеделие. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров при откриването на кръгла маса на тема „Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на селскостопанския сектор чрез диалог и партньорства“, която се провежда в София. Форумът е организиран от Български фермерски съюз.

Заместник-министър Чакъров посочи, че именно сдружаването ще помогне на фермерите да преодоляват трудностите при реализацията на продукцията и да добавят стойност чрез преработката й.

„Българското земеделие има огромен потенциал да произвежда, но през последните години срещаме затруднения с намирането на пазари и осигуряването на необходимите количества. Тези затруднения могат да бъдат преодолени чрез коопериране и добавяне на стойност чрез преработка на продукцията, която не успяваме да реализираме в прясно състояние“, изтъкна заместник-министър Чакъров.

Той подчерта значението на открития диалог между институциите, браншовите организации, земеделските производители и научните среди за намирането на работещи решения на предизвикателствата пред сектора.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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