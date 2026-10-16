ДФЗ изплати над 62, 7 млн. евро по секторните интервенции и извънредно кризисно подпомагане през финансовата 2026 г

На 15 октомври приключи финансовата година за секторните интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

За 2026 г., Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) предостави финансово подпомагане от 62 796 740 евро на производителите в секторите „Вино“, „Пчеларство“, „Плодове и зеленчуци“, както и извънредна кризисна подкрепа за стопани, засегнати от неблагоприятни климатични събития в сектор „Растениевъдство“.

В сектор „Вино“ са изплатени общо над 23, 37 млн. евро /23 371 843,40 евро/ по 255 заявления за подпомагане. Усвоените средства представляват 91% от годишния бюджет по интервенциите в сектора, който възлиза на 25 721 000 евро.

Извършената финансовата подкрепа в сектор „Пчеларство“ е в размер на 4 055 933 евро, което е 93% от заявения бюджет. Средствата са разпределени по седем интервенции и са предоставени на общо 1721 пчелари.

В сектора на плодовете и зеленчуците са подпомогнати шест организации на производители с общо 551 112 евро.

През финансовата 2026 г. Държавен фонд „Земеделие“ предостави и извънредно кризисно подпомагане за преодоляване на последиците от неблагоприятни климатични събития в сектор „Растениевъдство“. Изплатената финансова подкрепа е в размер на над 34,8 млн. евро /34 817 851,43 евро/ на 14 771 земеделски стопани.

Всички плащания са извършени в периода от 16.10.2025 до 14.10.2026г