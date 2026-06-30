Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

ДФЗ обявява процедура за учредяване на Одитен комитет за периода 2026 – 2029

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Съгласно заповедта комитетът се състои от трима членове – двама външни и един вътрешен

Със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Д № 03 – РД/1249 от 25.06.2026 г. е обявена процедура за конституиране на Одитен комитет за периода 2026 – 2029 г. Съгласно заповедта комитетът се състои от трима членове – двама външни и един вътрешен.

Обявената процедурата е за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в ДФЗ за периода 2026-2029 г. Конкурсът се провежда в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.
Кандидатите трябва да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, да имат  най-малко 5 години стаж в областта на вътрешния или външния одит и да не участват в друг одитен комитет (съгласно ЗВОПС).
Документи се подават до 08.07.2026 г. включително, в деловодството на ДФЗ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа по един от следните начини:

•    лично;
•    чрез упълномощено лице;
•    по куриер в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове за Одитен комитет“
•    по електронен път на адрес [email protected], като в този случай писменото заявление за участие в процедурата за подбор следва да бъде подписано с електронен подпис.

Образците за подбор по процедурата за създаване на Одитен комитет за периода 2026-20209, както и цялата информация за участие в конкурса, са публикувани на сайта на ДФЗ.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Овощарите и градинарите получиха над 2,6 млн. евро за първия етап от помощта за зимни пръскания
ДФЗ стартира прием на заявления за кредитиране на одобрени проекти за интервенции в сектора на пчеларството
От днес започва прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ чрез СЕУ
27 бенефициери по Рибарската програма получиха 4,6 милиона евро
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ обявява процедура за учредяване на Одитен комитет за периода 2026 –...
АктуалноАкценти
БАБХ иззе 240 кг говежда лой без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
АктуалноАкценти
Агропрогноза: Развитието  на земеделските култури ще протича при наднормени температури
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Определени са размерите на плащанията по две интервенции за директни плащания за...
АктуалноАкценти
Днес празнуваме Петровден!

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама