ДФЗ обявява процедура за учредяване на Одитен комитет за периода 2026 – 2029

Съгласно заповедта комитетът се състои от трима членове – двама външни и един вътрешен

Със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Д № 03 – РД/1249 от 25.06.2026 г. е обявена процедура за конституиране на Одитен комитет за периода 2026 – 2029 г. Съгласно заповедта комитетът се състои от трима членове – двама външни и един вътрешен.

Обявената процедурата е за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в ДФЗ за периода 2026-2029 г. Конкурсът се провежда в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

Кандидатите трябва да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, да имат най-малко 5 години стаж в областта на вътрешния или външния одит и да не участват в друг одитен комитет (съгласно ЗВОПС).

Документи се подават до 08.07.2026 г. включително, в деловодството на ДФЗ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа по един от следните начини:

• лично;

• чрез упълномощено лице;

• по куриер в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове за Одитен комитет“

• по електронен път на адрес [email protected], като в този случай писменото заявление за участие в процедурата за подбор следва да бъде подписано с електронен подпис.