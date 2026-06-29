БАБХ иззе 240 кг говежда лой без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени

Над 200 кг говежда лой иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 240 кг говежда лой без документи за произход. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.