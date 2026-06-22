Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

От днес започва прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ чрез СЕУ

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

За подпомагане могат да кандидатстват бенефициери със сключени договори за одобрена финансова помощ по съответните интервенции и дейности

От днес, 22.06.2026 г. до 31.08.2026 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започва прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2026 г. чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).
След проведения прием на заявления за подпомагане и извършените административни проверки по-голямата част от договорите са подписани от бенефициерите. Процедурата по подписване на останалите договори продължава и ще приключи в най-кратки срокове.
За подпомагане могат да кандидатстват бенефициери със сключени договори за одобрена финансова помощ по съответните интервенции и дейности.
Стопаните подават едно заявление за плащане за съответния прием.
Припомняме, че за кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“, срокът за извършване на разходите по приема за финансовата 2026 година, е до 31 август.
Ръководството за подаване на заявление за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ е публикувано на сайта на ДФЗ.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
27 бенефициери по Рибарската програма получиха 4,6 милиона евро
Стопаните получиха 6,3 милиона евро по екосхемата за трайни насаждения
ДФ3 публикува класирането на заявленията по интервенцията за запазване на духовния и културния живот в селските райони, след разглеждане на възраженията по предварителната оценка
Фермерите получиха 13,9 милиона евро по екосхемата за екстензивна паша
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиЖивотновъдство
БАБХ констатира огнище на шарка по ДПЖ в гр. Първомай, област Пловдив
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Кампания 2026 приключи с подадени 61 326 заявления за подпомагане
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
От днес започва прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски ще участва в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство...
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Националната инициатива „Кошница с грижа“ се разраства с участието на още пет...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама