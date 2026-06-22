От днес започва прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ чрез СЕУ

За подпомагане могат да кандидатстват бенефициери със сключени договори за одобрена финансова помощ по съответните интервенции и дейности

От днес, 22.06.2026 г. до 31.08.2026 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започва прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2026 г. чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

След проведения прием на заявления за подпомагане и извършените административни проверки по-голямата част от договорите са подписани от бенефициерите. Процедурата по подписване на останалите договори продължава и ще приключи в най-кратки срокове.

За подпомагане могат да кандидатстват бенефициери със сключени договори за одобрена финансова помощ по съответните интервенции и дейности.

Стопаните подават едно заявление за плащане за съответния прием.

Припомняме, че за кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“, срокът за извършване на разходите по приема за финансовата 2026 година, е до 31 август.

Ръководството за подаване на заявление за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ е публикувано на сайта на ДФЗ.