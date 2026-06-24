Овощарите и градинарите получиха над 2,6 млн. евро за първия етап от помощта за зимни пръскания

Бюджетът на държавната помощ за 2026 г. е 7 800 000 евро

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 2,6 млн. евро (2 627 242.94 евро) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis)”, прилагана през 2026 г. Подпомагане получиха 2 916 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини от подадени общо 3 013 заявления. Средствата на останалите стопани, които са кандидатствали по помощта, ще бъдат изплатени в кратки срокове след приключване на всички административни проверки.

Заявления за кандидатстване по схемата се приемаха до 22 май 2026 г. в областните дирекции на ДФЗ, а до 19 юни се извършва плащането на финансовата подкрепа.

Бюджетът на държавната помощ за 2026 г. е 7 800 000 евро. Тя има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения при следните култури:

– семкови овощни видове (ябълки и круши);

– костилкови овощни видове (праскови, кайсии, череши, вишни и сливи);

– ягодоплодни видове (ягоди и малини);

– маслодайна роза.

Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа – пролетен и есенен. Средствата, които се предоставят сега, за първия етап (пролет), покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти през зимния период, които се прилагат след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки.

На този етап стопаните получават до 194 евро/хектар (380 лв./ха) с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.

През есента се прилага втория етап на подпомагане, който обхваща мерките за контрол на вредители по трайни насаждения, които се прилагат през есента, както и мерките за контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis). За целта стопаните подават ново заявление за кандидатстване.