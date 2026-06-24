Овощарите и градинарите получиха над 2,6 млн. евро за първия етап от помощта за зимни пръскания

Бюджетът на държавната помощ за 2026 г. е 7 800 000 евро
Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 2,6 млн. евро (2 627 242.94 евро) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis)”, прилагана през 2026 г. Подпомагане получиха 2 916 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини от подадени общо 3 013 заявления. Средствата на останалите стопани, които са кандидатствали по помощта, ще бъдат изплатени в кратки срокове след приключване на всички административни проверки.
Заявления за кандидатстване по схемата се приемаха до 22 май 2026 г. в областните дирекции на ДФЗ, а до 19 юни се извършва плащането на финансовата подкрепа.
Бюджетът на държавната помощ за 2026 г. е 7 800 000 евро. Тя има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения при следните култури:
– семкови овощни видове (ябълки и круши);
– костилкови овощни видове (праскови, кайсии, череши, вишни и сливи);
– ягодоплодни видове (ягоди и малини);
– маслодайна роза.
Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа – пролетен и есенен. Средствата, които се предоставят сега, за първия етап (пролет), покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти през зимния период, които се прилагат след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки.
На този етап стопаните получават до 194 евро/хектар (380 лв./ха) с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.
През есента се прилага втория етап на подпомагане, който обхваща мерките за контрол на вредители по трайни насаждения, които се прилагат през есента, както и мерките за контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis). За целта стопаните подават ново заявление за кандидатстване.
Признават се разходи за продукти за растителна защита, които са извършени през текущата година, като за целта се представят фактури и платежни документи, издадени през настоящата година.
Допустимите продукти за растителна защита и биологичните агенти, които се използват за контрол и предотвратяване разпространението на вредители при трайни насаждения, са описани в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis), публикувана на интернет сайта на БАБХ, в рубрика „Национални програми“: https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/about.bfsa/administration/national.programs