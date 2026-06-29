Днес празнуваме Петровден!

Според вярванията, на този ден не бива да се върши важна земеделска работа

Петровден е празникът, посветен на християнските първовърховни апостоли Свети Петър и Свети Павел. Чества се на 29 юни – както в Православната, така и в Римокатолическата църква. В традиционния български бит това е един от най-почитаните празници през летния период.

Светите равноапостоли Петър и Павел са наречени още стълбове на православната вяра. Макар в църковния календар да пише, че 29 юни е празник на двамата апостоли, за народа това е Петровден, а следващия ден – 30 юни, по църковному – Събор на 12-те апостоли, народът нарича Павловден.

Денят на светите равноапостоли Петър и Павел е един от най-почитаните летни празници в традициите на българския народ. Според вярванията, на този ден не бива да се върши важна земеделска работа. В черквата се носят петровски хлябове и ябълки-петровки, освещават се и се раздават на роднини и съседи.

Две седмици преди празника църквата е определила да се пости. В този период не се ядат блажни ястия. Едва след края на светата литургия в памет на апостолите, когато свещеникът причестява богомолците, се слага край на Петровия пост.

Днес е и Ден на занаятите. Чества се от българските занаятчии на Петровден.

Имен ден празнуват всички, които носят имена: Павел, Павлин, Павлина, Павлета, Пейо, Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава – камък, скала), Петьо, Пепа, Петя, Пецо, Преслав, Преслава, Полина, Апостол (означава – пратеник), Камен, Кремена и производните на тях имена.