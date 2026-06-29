Въглеродно земеделие
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Днес празнуваме Петровден!

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Според вярванията, на този ден не бива да се върши важна земеделска работа

Петровден е празникът, посветен на християнските първовърховни апостоли Свети Петър и Свети Павел. Чества се на 29 юни – както в Православната, така и в Римокатолическата църква. В традиционния български бит това е един от най-почитаните празници през летния период.

Светите равноапостоли Петър и Павел са наречени още стълбове на православната вяра. Макар в църковния календар да пише, че 29 юни е празник на двамата апостоли, за народа това е Петровден, а следващия ден – 30 юни, по църковному – Събор на 12-те апостоли, народът нарича Павловден.

Денят на светите равноапостоли Петър и Павел е един от най-почитаните летни празници в традициите на българския народ. Според вярванията, на този ден не бива да се върши важна земеделска работа. В черквата се носят петровски хлябове и ябълки-петровки, освещават се и се раздават на роднини и съседи.

Две седмици преди празника църквата е определила да се пости. В този период не се ядат блажни ястия. Едва след края на светата литургия в памет на апостолите, когато свещеникът причестява богомолците, се слага край на Петровия пост.

Днес е и Ден на занаятите. Чества се от българските занаятчии на Петровден.

Имен ден празнуват всички, които носят имена: Павел, Павлин, Павлина, Павлета, Пейо, Пенка, Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава – камък, скала), Петьо, Пепа, Петя, Пецо, Преслав, Преслава, Полина, Апостол (означава – пратеник), Камен, Кремена и производните на тях имена.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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