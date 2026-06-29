Определени са размерите на плащанията по две интервенции за директни плащания за кампания 2025

Предстои Държавен фонд „Земеделие“ да извърши изплащането на средствата към допустимите земеделски стопани

Със заповеди на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски са определени размерите на плащанията по екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми и по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ) за кампания 2025 г.

По екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми помощта е – 190,27 евро/ха. Интервенцията е част от директните плащания по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. и има за цел да насърчи прилагането на практики за опазване и подобряване на биоразнообразието в тях.

Окончателният размер на плащането по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост е в размер на 120,72 евро/ха. От тази сума 118,12 евро/ха вече бяха изплатени като първи транш през март 2026 г., а с настоящата заповед ще се изплатят остатъчните средства по интервенцията. Размерът на ставката е определен при отчитане на средствата, генерирани при прилагането на механизма за допълване на бюджета на интервенцията чрез налагане на горна граница („таван“) на плащанията по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), съгласно Стратегическия план. Припомняме, че допълнителното преразпределително подпомагане се предоставя като годишно необвързано с производството плащане за първите 30 хектара на земеделски стопанства с размер до 600 хектара, на земеделски стопани, които отговарят на условията за подпомагане по ОПДУ.

Предстои Държавен фонд „Земеделие“ да извърши изплащането на средствата към допустимите земеделски стопани.

Със заповедите можете да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/nacionalno-zakonodatelstvo-prilagane-shemi-direktni-plashtania/