ДФЗ стартира прием на заявления за кредитиране на одобрени проекти за интервенции в сектора на пчеларството

Приемът на заявления ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ)

До 22 юли 2026 г. пчеларите ще могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие“, за реализиране на одобрените им проекти по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. (СПРЗСР), в сектора на пчеларството. Приемът на заявления ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Възможността за кредитиране и получаване на предварителен финансов ресурс ще се предоставя за следните дейности от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от СПРЗСР в сектора на пчеларството:

• Интервенции по чл. 4, точка 2 „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, буква а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE2А);

• Интервенции по чл. 4, точка 3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE3);

• Интервенции по чл. 4, точка 4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“, буква а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE4A);

• Интервенции по чл. 4, точка 5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE5);

• Интервенции по чл. 4, точка 7 „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE7).