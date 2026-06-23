Въглеродно земеделие
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ДФЗ стартира прием на заявления за кредитиране на одобрени проекти за интервенции в сектора на пчеларството

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Приемът на заявления ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ)

До 22 юли 2026 г. пчеларите ще могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие“, за реализиране на одобрените им проекти по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. (СПРЗСР), в сектора на пчеларството. Приемът на заявления ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).
Възможността за кредитиране и получаване на предварителен финансов ресурс ще се предоставя за следните дейности от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от СПРЗСР в сектора на пчеларството:

•    Интервенции по чл. 4, точка 2 „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, буква а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE2А);
•    Интервенции по чл. 4, точка 3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE3);
•    Интервенции по чл. 4, точка 4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“, буква а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE4A);
•    Интервенции по чл. 4, точка 5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE5);
•    Интервенции по чл. 4, точка 7 „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE7).

Отпусканите кредити ще бъдат в размер до 95 % от полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Те ще се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от Управителния съвет на ДФЗ. За месец юни 2026 г. лихвеният процент за кредитиране е в размер на 4,19 %.
Главницата по кредита и дължимата по него лихва ще се погасяват еднократно, чрез прихващане от одобрената за изплащане финансова помощ.
Гарантирането на заема ще се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на ДФЗ.
За улеснение на кандидатите е публикуван и калкулатор, с помощта на който могат да се изчисляват максимално допустимия размер на кредита и необходимото собствено участие. Налице е и ръководство за подаване на заявления чрез СЕУ.
Цялата информация за условията за кандидатстване по схемата ще намерите на интернет страницата на ДФЗ.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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