Агропрогноза: Развитието  на земеделските култури ще протича при наднормени температури

В началото на юли при слънчогледа във високите полета ще се наблюдава формиране на съцветие, а в полските райони – начало на фаза цъфтеж

През следващия период развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури и на много места в източните и югоизточните райони при формиращ се дефицит на влага в 50cm почвен слой. Ниски, под под 65% от ППВ, са почвените влагозапаси при пролетните култури в част от североизточните райони (агростанциите Разград, Силистра). В западните и централните райони, след падналите валежи през третото десетдневие на юни настъпи подобрение на почвените влагозапаси -от важно значение запролетните култури, част от които са в репродуктивен стадий на развитие, с повишени изисквания към влагата в почвата. Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В началото на юли при слънчогледа във високите полета ще се наблюдава формиране на съцветие, а в полските райони – начало на фаза цъфтеж. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще протичат различни фази: листообразуване, изметляване и цъфтеж на метлицата, предимно при ранните хибриди. През периода прогнозираните високи максимални температури, от порядъка на 37-38°С, ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при пролетните култури.

Метеорологичните условия в края на юни и началото на юли ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по зеленчуковите култури, овошките и лозите. Високите температури и ниската атмосферна влажност през повечето дни от периода ще бъдат предпоставка за увеличение популацията на акарите. В ябълковите насаждения е необходимо да се следи за наличие на най-опасният – червения овощен акар и при численост над ПИВ (3-4 подвижни форми на лист) се препоръчва навременно третиране. При необходимост растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня, при температури под 25°С.

През следващия период в източните и южните райони валежи не се очакват и условията ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта.