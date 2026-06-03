27 бенефициери по Рибарската програма получиха 4,6 милиона евро

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 4,6 млн. евро (4 621 214 евро) на 27 бенефициери по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА 2021–2027 г.). От тях 2,5 млн. евро (2 555 992 евро) са преведени за изпълнението на 7 публични проекта. С отпуснатите средства се подпомагат дейности, свързани с контрола и правоприлагането, модернизацията на пристанищната инфраструктура, оборудване за сателитно проследяване и докладване на различни данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството.

Финансова подкрепа, в размер на 1 234 380 евро, е наредена по сметките на 9 частни кандидати. Най-много (5 на брой) са кандидатите по мярка 2.2.1 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от ПМДРА 2021-2027 г. С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство частните бенефициери ще осъществят широк кръг от дейности. Повечето проекти имат за цел да увеличават производствения капацитет на съществуващи рибовъдни ферми и рибопреработвателни предприятия. Други са насочени в сферата на иновациите и високотехнологични решения при производство на аквакултури.

Още 11 кандидати получиха плащания в размер на 830 842 евро. Те са с подписани договори по мярка 3.1.3 „Изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие“. Средствата са предоставени под формата на аванс за осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони на страната, както и за насърчаване развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури.