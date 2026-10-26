България настоява за подкрепа за маслодайната роза в новата ОСП

Кабинетът одобри българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 – 27 октомври 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

В областта на земеделието Съветът ще се стреми към постигането на частичен общ подход по предложението за Регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика (ОСП). Република България продължава да настоява за включване в текста на интервенция за специфично подпомагане за маслодайна роза; намаляването и ограничаването на дегресивното плащане на площ (DABIS) да останат доброволни за държавите членки и да предлагат достатъчна гъвкавост, определяне на подходящи прагове и проценти в съответствие с техните селскостопански структури и национални обстоятелства, както и за запазване на възможността за приспадане на разходите за труд, свързани със селскостопанската дейност на бенефициентите, преди прилагане на намаленията и таваните на плащанията.

Според Република България, преходната национална помощ (ПНП) трябва да продължи да се прилага и след 2027 г. по решение на съответната държава членка, за да се избегне рязко намаляване на подпомагането в чувствителни земеделски сектори.

Считаме, че принципът за ненанасяне на значителна вреда (DNSH) не следва да се прилага за частта ОСП от Националния и регионалния план за партньорство. Продължаваме да смятаме, че са необходими преходни мерки, които да гарантират непрекъснатост на подпомагането за земеделските стопани.

На заседанието министрите ще обсъдят и свързаните с търговията въпроси на селското стопанство, на базата на информация от Комисията. Република България счита, че Европейският съюз следва да подхожда с повишено внимание при договарянето и прилагането на търговските споразумения, в контекста на нарастващите геополитически кризи и инфлационни процеси. Важно е да се гарантира, че либерализацията на търговията няма да доведе до натиск върху вътрешния пазар и няма да подкопае конкурентоспособността на европейските земеделски производители.

Страната ни счита, че признаването и прилагането на принципите на регионализацията на Европейския съюз по отношение на заболяванията по животните (като например, но не само африканската чума по свинете, високопатогенната инфлуенца по птиците, чумата по дребните преживни животни) следва да бъде сред приоритетните въпроси в диалога с трети държави, включително в контекста на сключването и прилагането на споразуменията за свободна търговия.

В областта на рибарството по време на заседанието се очаква министрите да постигнат политическо споразумение по предложението за регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море за 2027 г. Република България няма да бъде пряко засегната от предложението за Регламент, тъй като не извършва риболовни дейности във водите, попадащи в обхвата му.