Позиция на президентите на Копа-Коджека: Слабата ОСП поставя под риск продоволствената сигурност и бъдещето на европейското земеделие

На фона на климатични сътресения, войни, търговско напрежение и растящи производствени разходи европейските земеделски производители призовават за силна и стабилна Общата селскостопанска политика

Европейското земеделие е изправено пред решаващ момент, а бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде сред ключовите решения за Европа през следващите месеци. В авторска позиция президентът на Копа Масимилиано Джансанти и президентът на Коджека Ленарт Нилсон предупреждават, че намаляването на бюджета на ОСП и отслабването на нейния общ характер могат да поставят под риск продоволствената сигурност, конкурентоспособността и устойчивостта на европейското земеделие. На фона на климатични сътресения, войни, търговско напрежение, засилваща се глобална конкуренция и растящи производствени разходи те призовават Европа да разглежда земеделието като стратегически актив, а не като сектор, който може да бъде отслабван.

Агрозона публикува пълния текст на позицията на президентите на Копа-Коджека:

Под все по-силен натиск Европа е изправена пред решаващ момент

С възобновяването на политическата работа в Брюксел би било меко казано да се твърди, че настроенията сред земеделската общност в Европа са особено добри. Още едно лято, белязано от екстремни метеорологични явления, суша и горски пожари, допълнително увеличи натиска върху и без това трудните пазарни условия в много държави членки. Цените на торовете и енергията продължават да бъдат сериозен проблем, а финансовите ресурси на стопанствата вече се изчерпват. Войните, търговското напрежение, засилващата се глобална конкуренция и климатичните сътресения помрачават както краткосрочните, така и дългосрочните перспективи.

Именно на този фон през следващите месеци ще бъдат оформени някои от най-значимите решения в областта на земеделската политика по време на втория мандат на Комисията „фон дер Лайен“. Въпреки това, с връщането на европейските представители към работа, политическият процес по отношение на земеделието на ниво ЕС рядко е бил толкова неясен.

В момент, когато храните все по-често се използват като стратегическо оръжие, а световните сили укрепват земеделските си сектори в името на автономността, устойчивостта и продоволствената сигурност, Европа очевидно се движи в обратната посока – не в реториката си, разбира се, а в ежедневните си действия. Това става още по-трудно за разбиране, когато погледнем отвъд границите на ЕС.

Съединените щати изрично издигнаха земеделието до равнището на националната сигурност чрез своя Национален план за сигурност на земеделието за 2025 г., изграден около простото послание: продоволствената сигурност е национална сигурност. Китай отдавна провежда политики, насочени към това да държи своята „купа с ориз“ здраво в собствените си ръце. Русия, която се превръща във все по-съществена заплаха за сигурността на ЕС, също превърна самодостатъчността по отношение на основните храни в стратегическа цел.

Независимо как оценяваме тези подходи, посланието е недвусмислено: в новия геополитически контекст, в който навлязохме, земеделието все повече се разглежда като актив, а не като тежест.

Тази есен два процеса ще определят до голяма степен почти всички останали решения в областта на земеделието: преговорите за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) и за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС. А най-малкото, което можем да кажем при внимателен преглед на предложенията на Комисията, особено на значителното предложено намаляване на бюджета за ОСП и включването ѝ в Национални и регионални партньорски планове (НРПП), е, че Европа рискува да отслаби историческия си актив в агрохранителния сектор.

ОСП, лишена от ресурси, от стратегическата си структура, основана на два стълба, и от общия си характер, поставя под риск самите цели, заложени в договорите на ЕС: гарантиране на справедлив жизнен стандарт за земеделските производители, стабилизиране на пазарите, осигуряване на доставките и гарантиране на достъпа на потребителите до храни на разумни цени.

ОСП, както е предвидена от Комисията „фон дер Лайен“, също така пренебрегва решаващата роля на земеделието за гарантиране на териториалното сближаване, поддържането на селските икономики и стимулирането на растежа.

Земеделските производители не са само производители на храни; ние допринасяме за сигурността и устойчивостта на Европа във всеки смисъл на тези думи. Последните пожари, при които застанахме рамо до рамо с пожарникарите, отделяйки безброй часове и изправяйки се срещу пламъците със собствената си техника, бяха поредното ясно напомняне за този факт. Ние правим много повече от това да изхранваме Европа – ние сме ежедневните пазители на селските ни ландшафти.

Припомняме точните думи на комисар Хансен, отправени към Европейския парламент през юли 2025 г. след посещението му във Финландия: „земеделските производители допринасят за отбранителната линия на ЕС“.

Земеделието е и източник на европейска сила. Ние сме основата на европейска агрохранителна верига на стойност, която генерира над 1 трилион евро брутна добавена стойност. Нека си припомним, че Европейският съюз може да разчита на 9,1 милиона земеделски стопанства, в които са заети 8,7 милиона души, докато повече от 23 000 земеделски кооперации осигуряват работа на над 607 000 души и представляват основен стълб на агрохранителната верига на стойност.

Следователно това не е периферен сектор, който трябва да бъде управляван встрани от европейската политика за конкурентоспособност и растеж; той е част от тази политика.

Освен тези стратегически въпроси предложенията на Комисията от юли 2025 г. създадоха нова и потенциално силно проблематична структура на управление на земеделието. С все по-тясното интегриране на инструментите на ОСП в НРПП решенията, които традиционно се оформяха в рамките на земеделската политика, се превръщат в част от по-широките преговори за МФР, където министрите на финансите и министрите по европейските въпроси неизбежно ще имат по-голямо влияние.

Честно казано, трудно можем да си представим бъдеще, в което решенията за Общата организация на пазарите (ООП), включително секторните интервенции и високоспециализираните земеделски инструменти, се определят основно чрез преговори, водени от министрите на финансите и по европейските въпроси.

А какво би могло да се случи на етапа на прилагане, когато националните решения за инструментите на ОСП се окажат обект на конкуренция между министерства и региони за финансиране и влияние? Рискът е ясен. При силен политически и времеви натиск решенията могат да бъдат водени в по-малка степен от икономическите и агрономическите реалности на европейското земеделие и в по-голяма степен от политически сделки, национални сметки и компромиси, които не са свързани с нуждите на сектора.

Никога досега ОСП не е била толкова близо до това да изгуби най-важната си буква – „О“ от „Обща“.

Искаме да бъдем напълно ясни: това би било загуба не само за европейските земеделски производители и агрокооперации, но и за самия европейски проект и неговото бъдеще. След Европейската общност за въглища и стомана дали в крайна сметка ОСП няма да последва същия път? Какъв символ би било това за един от най-напредналите примери за общи действия в рамките на ЕС?

Очевидно, преди да търси „общностен“ подход в нови области на европейската политика, Европа трябва първо да защити и укрепи политиките, при които съвместните действия вече са доказали своята стойност.

Залогът е особено голям, тъй като лидерите на ЕС ускоряват преговорите за МФР преди решаващия изборен цикъл през 2027 г., когато около 60% от всички граждани на ЕС ще бъдат призовани да гласуват. В този изборен контекст не можем да не се запитаме: Какво политически опасно послание изпращат лидерите на ЕС към земеделските производители, селските общности и в крайна сметка към потребителите?

Гражданите вече ни показват кое е важно за тях. Последното проучване „Евробарометър“ на Европейския парламент показва, че инфлацията, покачването на цените и разходите за живот са основен приоритет за 47% от европейците – с шест процентни пункта повече в сравнение с есента на 2025 г.

Това трябва да бъде сигнал за събуждане. Цените на храните са съществена част от дебата за разходите за живот. Достъпните храни няма да бъдат осигурени чрез отслабване на способността на Европа да ги произвежда. Те зависят от това конкурентоспособното, продуктивно и устойчиво европейско земеделие да остане в центъра на европейските приоритети.

Не се нуждаем от поредната поредица от краткосрочни решения, кампанийни инициативи и комуникационни стратегии на Комисията. Нуждаем се от убедителна политическа визия, подкрепена от стабилни политики и предвидими схеми, които да дадат на земеделските производители увереност да инвестират и да въвеждат иновации.

В противен случай се съмняваме, че ще разполагаме с достатъчно аргументи, за да продължим да убеждаваме младите и мотивирани хора да се присъединят към нашите редици и да помогнат за преодоляването на поколенческата пропаст, пред която ще се изправим през следващото десетилетие.

Бъдещата МФР трябва да признае производството на храни като стратегическа цел, неразривно свързана с отбраната, сигурността и конкурентоспособността на Европа. Европейският фонд за конкурентоспособност също ще има роля за насърчаване на внедряването на иновации – например използването на данни и изкуствен интелект – както и за подкрепа на широкомащабното внедряване и инфраструктурата, необходими за продължаващия преход и устойчивостта на земеделието.

Но тези инструменти трябва да допълват, а не да заменят силната ОСП и функциониращата Обща организация на пазарите.

През октомври, докато европейските лидери се срещат за критично важно заседание на Европейския съвет, земеделските производители от Европа ще се съберат в Стокхолм за Конгреса на европейските земеделски производители, за да направят равносметка на ситуацията и да определят посоката на бъдещите действия.

Ще посрещнем този момент на истината с решителност, защото знаем какво е заложено на карта.

Не може да има сигурна Европа без силен земеделски сектор. И не може да има силно европейско земеделие без европейски политики, които са адекватни на поставените пред тях цели.

Масимилиано Джансанти, президент на Копа

Ленарт Нилсон, президент на Коджека