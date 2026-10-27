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КЗП отчита ръст на измамите при онлайн пазаруване

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Комисията призовава гражданите да са особено внимателни при предоставяне онлайн на търговците на лични и платежни данни

Увеличават се сигналите в Комисията за защита на потребителите (КЗП) и в приемната на председателя Мая Манолова за нелоялни търговски практики и измами при онлайн пазаруване. Комисията призовава гражданите да са особено внимателни при предоставяне онлайн на търговците на лични и платежни данни. Към покупки да се пристъпва, когато потребителите са се уверили в надеждността на търговеца. Уведомяват се компетентните органи за нарушителите.

АКЦЕНТИ
Комисията призовава гражданите да са особено внимателни при предоставяне онлайн на търговците на лични и платежни данниЖалби депозират граждани, които искат да върнат вече закупени негодни санитарни продукти или да получат парите си обратно, но не успяват, както и пострадали от  некачествен монтаж на мебели или повредени стоки, които търговецът отказва да замени.

Регистрират се измамни оферти чрез социалните мрежи, при които търговецът посочва очевидно фалшив телефонен номер – от вида 0987 654 321 или подобен – и въпреки това потребители предоставят данни, правят поръчки и очакват да ги получат. Има случаи на заблуждаващи оферти от фирми с фалшиви адреси за фасети, зъбни протези и други санитарни материали, неподлежащи на връщане. Възрастни хора биват подвеждани да превеждат суми, но не получават стоката. Днес КЗП разреши именно такъв казус с връщане на сумата на възрастна жена.

Жалби депозират граждани, които искат да върнат вече закупени негодни санитарни продукти или да получат парите си обратно, но не успяват, както и пострадали от  некачествен монтаж на мебели или повредени стоки, които търговецът отказва да замени.

Комисията установява фалшиви „томболи” и заблуждаващи „печалби”, за изплащането на които злоумишлено се събират лични данни, платежни карти, ПИН-кодове и се карат потребителите да правят незабавни парични преводи. Пострадалите са предимно възрастни и хора със специални нужди и здравословни проблеми, склонени да закупят матраци, завивки, възглавници, домашни стоки и уреди, които не се доставят. По всички сигнали се правят проверки.

Има и случаи на злоупотреби с банкови карти, които се разрешават чрез Помирителната комисия с участието на различни институции и КЗП. Поради сложността на установяване на отговорност и криминалния характер на деянията, източените средства не винаги подлежат на възстановяване.

Председателят на Комисията Мая Манолова прави приемните си в София всеки четвъртък от 15:00 ч. в сградата на КЗП на ул. „Врабча” 1 след записване на тел. 02/ 9330 577. Сигнали се подават чрез сайта на Комисията, на горещата линия 0700 111 22 и в приемната в София (от 9:00 до 17:30 ч.). Адресите на териториалните отдели, в които също се подават сигнали, са публикувани в сайта на КЗП, секция Контакти ∙ КЗП.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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