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България и още 16 държави членки на ЕС се обявиха за запазване на средствата на Кохезионната политика в новата Многогодишна финансова рамка

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Лидерите на 17-те страни членки акцентират върху значението на двете дългогодишни политики за икономиките в целия Европейски съюз – те насърчават сближаването между държавите и регионите, укрепват единния пазар и допринасят за конкурентоспособността и продоволствената сигурност на Европа

Министър-председателят Румен Радев и лидерите на още 16 държави членки на Европейския съюз се обявиха за запазване на финансирането за Кохезионната политика в следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г.

В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до министър-председателя на Ирландия Михол Мартин, чиято държава е ротационен председател на Съвета на ЕС, европейските лидери настояват средствата за Политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика да бъдат запазени.  В писмото се посочва, че намаляването на финансирането не само че няма да модернизира европейския бюджет, а ще го отслаби и ще създаде риск от подкопаване на обществената подкрепа за европейския проект.

Лидерите на 17-те страни членки акцентират върху значението на двете дългогодишни политики за икономиките в целия Европейски съюз – те насърчават сближаването между държавите и регионите, укрепват единния пазар и допринасят за конкурентоспособността и продоволствената сигурност на Европа. Целите на Политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика са по-актуални от всякога, се посочва още в писмото.

Държавите членки настояват новите приоритети на ЕС в контекста на нарастващите предизвикателства в сферата на сигурността и отбраната, конкурентоспособността, енергийната сигурност и устойчивостта, да бъдат подкрепени с адекватни допълнителни ресурси, без това да става за сметка на финансирането за Кохезионната политика и селското стопанство.

Страните заявяват готовност за конструктивна работа по приходната част на бюджета, включително по предложенията за нови собствени ресурси, както и по други възможности за осигуряване на необходимото финансиране за новите европейски приоритети.

В заключение 17-те държави членки призовават Ирландското председателство да вземе предвид позицията им при подготовката на следващата Преговорна рамка и заявяват готовност да работят за амбициозна, балансирана и адекватно финансирана Многогодишна финансова рамка за периода 2028–2034 г.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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