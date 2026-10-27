Скъпото гориво изкарва испанските фермери на протест в Мадрид

На 28 октомври земеделските организации ще настояват за компенсации за производствените разходи, справедливи цени и силна ОСП

Испанските земеделски производители и животновъди ще излязат с трактори в Мадрид на 28 октомври 2026 г. Те протестират срещу нарастващите производствени разходи и ниската рентабилност на стопанствата. Демонстрацията се организира от трите земеделски организации ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) и Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Към мобилизацията се присъединява и организацията Cooperativas Agro-alimentarias de España, която представлява агрохранителните кооперации в страната. Тракторите ще се отправят към Министерството на земеделието, рибарството и храните на Испания.

Протестът е под мотото „Ние произвеждаме вашата храна и заслужаваме да живеем от труда си“. Организаторите настояват за спешни решения на проблемите с разходите за гориво и други ресурси, доходите на производителите, търговските условия и административната тежест.

Какво искат земеделците?

В общото си искане организациите очертават пет основни приоритета: мерки срещу поскъпването на производството, достатъчно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), справедливи цени, защита от нелоялна конкуренция и намаляване на бюрокрацията.

Спешни мерки срещу поскъпването на производството

Земеделските организации настояват за план за ограничаване на производствените разходи и за въвеждане на специален земеделски дизел с намалено и стабилно данъчно облагане. Предвижда се облекчението да се прилага директно при зареждане с гориво. Според NoticiasTrabajo, докато постоянната мярка бъде въведена, организациите искат помощ, покриваща 70% от реалното допълнително поскъпване на дизеловото гориво, без ограничение на размера. В публикацията се посочват още предложения за намаляване на ДДС върху горивата, торовете и пластмасите, понижаване на данъка върху доходите на физическите лица и въвеждане на електроенергийна тарифа, съобразена с нуждите на земеделието.

Важно уточнение: конкретното искане за компенсация от 70% е посочено в публикацията на NoticiasTrabajo от 26 октомври, но не фигурира в публикуваното общо съобщение на трите организиращи организации.

Запазване на силна и добре финансирана ОСП

Организациите се противопоставят на намаляването на средствата за Общата селскостопанска политика и настояват тя да разполага със собствен, достатъчен бюджет. Те искат да се запазят двата стълба на ОСП — директните плащания и развитието на селските райони — и европейската политика да продължи да подкрепя доходите на земеделските производители и животновъдите. Според NoticiasTrabajo за Испания се очертава намаление на европейското финансиране с близо 10 млрд. евро, или 28% в реално изражение, за периода 2028–2034 г. Тази стойност следва да се разглежда като посочена от изданието оценка, а не като независимо потвърдена тук бюджетна прогноза.

Справедливи цени и ефективен закон за хранителната верига

Земеделските организации настояват за справедливи цени и ефективно прилагане на Закона за хранителната верига. Според тях производителите не трябва системно да продават продукцията си на цени, които не покриват разходите за нейното производство. Те посочват, че земеделците и животновъдите понасят увеличението на разходите и значителна част от рисковете по веригата, без винаги да могат да ги компенсират чрез по-високи изкупни цени.

Защита от нелоялна конкуренция

Организациите възразяват срещу ситуация, при която европейските производители трябва да спазват строги изисквания, докато на пазара в ЕС се допускат вносни продукти, произведени при различни условия. Като примери те посочват търговските споразумения с Мароко и Меркосур. Настояват за реципрочност на изискванията, ефективен граничен контрол, ясно обозначаване на произхода и защитни механизми за секторите, засегнати от вноса. Според тях вносните продукти трябва да отговарят на приложимите изисквания на ЕС, а конкуренцията да се осъществява при справедливи условия.

По-малко бюрокрация

Земеделците настояват за намаляване и опростяване на административните задължения. Според тях формулярите, регистрациите, отчетите и процедурите отнемат все повече време, което би трябвало да бъде отделяно за обработване на земята, отглеждане на животните и управление на стопанствата. Организациите искат по-прости и пропорционални правила, които да позволят на производителите да се съсредоточат върху основната си дейност. Протестът в Мадрид е част от усилията на испанските земеделски организации да привлекат вниманието към рентабилността на стопанствата и условията, при които се произвеждат храните.

Източници: NoticiasTrabajo, 26 октомври 2026 г.; ASAJA; COAG; Europa Press.

Снимка: #ASAJA