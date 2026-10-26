Конкурентоспособност, финансиране и иновации – във фокуса на форум на БФС

Български фермерски съюз организира кръгла маса за конкурентоспособността и устойчивото развитие на земеделието

Български фермерски съюз организира кръгла маса „Повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на селскостопанския сектор чрез диалог и партньорства“. Форумът ще се проведе на 27 и 28 октомври 2026 г. в сградата на Централния кооперативен съюз (ЦКС) в София, на ет. 14 от 10 ч. Събитието е организарон по програма „Техническа помощ“, съфинансирано от ЕС.

Представители на държавни и местни институции, земеделски производители, браншови организации, научни и образователни институции, бизнеса и финансовия сектор ще обсъдят предизвикателствата пред българското земеделие и възможностите за неговата модернизация. Форумът ще бъде открит от зам.-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров.

Как да се повиши конкурентоспособността на българските земеделски стопанства, какви са възможностите за модернизация на производството и как партньорствата между институциите, бизнеса, науката и земеделските производители могат да допринесат за устойчивото развитие на сектора? Това са част от основните въпроси, които ще бъдат във фокуса на двудневната кръгла маса. Събитието ще създаде пространство за открит диалог между различните заинтересовани страни с цел идентифициране на приоритетните местни и регионални потребности на селскостопанския сектор и формулиране на практически решения за преодоляване на съществуващите предизвикателства.

Първият ден на форума, 27 октомври, ще бъде посветен на предизвикателствата и потребностите пред развитието на селскостопанския сектор в България.

На участниците ще бъдат представени състоянието и перспективите пред отделните отрасли на българското селско стопанство. Внимание ще бъде отделено на основните тенденции, затрудненията пред производителите и възможностите за развитие в условията на променяща се икономическа и климатична среда. Централно място в програмата ще заеме панелната дискусия „Конкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделския сектор“. В рамките на дискусията участниците ще обсъдят икономическата устойчивост на земеделските стопанства, възможностите за повишаване на производителността и ролята на иновациите и новите технологии за модернизацията на производството.

Вторият ден на кръглата маса, 28 октомври, ще бъде насочен към инструментите за подкрепа и възможностите за изграждане на устойчиви партньорства в сектора.

Следващият акцент ще бъде поставен върху Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и нейната роля за подкрепата на доходите, повишаването на конкурентоспособността и модернизацията на земеделското производство и преработката. Ще бъде разгледано и значението на инструментите за управление на риска в земеделието, особено в условията на климатична нестабилност, пазарни колебания и нарастващи производствени разходи.

В рамките на дискусиите участниците ще имат възможност да обсъдят как съществуващите механизми за подкрепа могат да бъдат използвани по-ефективно и как да се подобри връзката между потребностите на стопанствата и наличните възможности за финансиране и инвестиции. Един от акцентите ще бъде повишаването на добавената стойност на земеделската продукция чрез преработка, коопериране и развитие на къси вериги на доставки. Участниците ще обсъдят възможностите за по-добро позициониране на българските продукти на вътрешния и международните пазари и за укрепване на връзките между производители, преработватели и търговски организации.

Ще бъде поставен и въпросът за финансовата устойчивост на земеделските стопанства. В този контекст ще се разгледат възможностите за използване на застрахователни инструменти, взаимоспомагателни фондове и кризисни мерки за ограничаване на рисковете и справяне с непредвидени събития. Друг важен акцент ще бъде достъпът до банково финансиране, инвестиционни инструменти и други финансови механизми, които могат да подпомогнат модернизацията, цифровизацията и внедряването на иновации в земеделието.