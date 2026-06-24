Министър Абровски: Праговете за намаляване на плащанията са твърде ниски и застрашават продоволствената сигурнос

България продължава да настоява за справедливо остойностяване на външната конвергенция и добавяне на средствата към запазения бюджет за ОСП, заяви земеделският министър

България продължава да настоява за справедливо остойностяване на външната конвергенция и добавяне на средствата към запазения бюджет за Общата селскостопанска политика (ОСП). Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе в Люксембург.

Той допълни, че страната ни поддържа позицията, че прилагането на намалението и таваните на плащанията не следва за засяга конкурентоспособността на фермерите. „Праговете за намаляване на плащанията са твърде ниски и това ще засегне производители, които допринасят за продоволствената сигурност“, каза още министърът. По думите му работата трябва да продължи с акцент върху гарантирането на равни условия за конкуренция, реално опростяване и достатъчно финансиране.

„През 2010 г. за първи път участвах в заседание на Съвета като експерт. За последните 16 години с интерес наблюдавах как решенията, които се взимат тук се отразяват в реалността, защото колкото повече се говореше за намаляване на административната тежест, толкова по – голяма се усещаше тя на ниво фермер“, констатира министър Абровски. Според него за тези 16 години промените в ОСП е трябвало да направят нашите европейски фермери по-устойчиви и конкурентноспособни на външните пазари, а вместо това са се създали условия за конкуренция помежду им. „Да, всяка държава има своите особености и нужда от гъвкавост, но това не трябва да бъде за сметка на общата ни конкурентоспособност и общия ни хранителен суверенитет“, отбеляза още той.

По време на заседанието министър Абровски призова за специфично подпомагане на розопроизводството в рамките на ОСП след 2027 г.

Той заяви, че е необходимо да бъдат създадени условия за запазване и устойчиво развитие на сектора. Министър Абровски подчерта, че производството на българско розово масло е традиционен поминък с над 300-годишна история, който отличава страната ни в Европейския съюз и в световен мащаб. Той отбеляза, че в определени райони на страната през поколенията са съхранени специфични знания и умения за производство на качествен посадъчен материал, отглеждане на насажденията, бране на розовия цвят и дестилация на розовото масло. По думите му именно тези традиции и натрупаният експертен опит превръщат българското розово масло в разпознаваем символ на България и на ЕС в световен мащаб. „Розопроизводството е част от културното, историческото и икономическото наследство на България. Необходимо е да предприемем мерки за съхраняването на този уникален сектор и да осигурим условия за неговото устойчиво развитие“, каза в заключение министър Абровски.

Министър Абровски запозна членовете на Съвета със състоянието на пазара у нас.

„Земеделските производители са изправени пред сериозни предизвикателства – неблагоприятни метеорологични явления, щети по земеделските площи, нестабилност на пазарите и нарастващи производствени разходи“, посочи министър Абровски. Той отбеляза, че ситуацията на пазара на мляко показва тревожна тенденция на намаляване на изкупните цени, което е индикатор за задълбочаващ се дисбаланс, и подчерта необходимостта да се използва целият набор от инструменти на Общата организация на пазарите, когато това може да облекчи натиска върху производителите в ЕС. Министърът допълни, че следва да бъдат приложени подходящи пазарни мерки за бърза намеса, включително използването на средства от селскостопанския резерв. „През месец май се наблюдава леко поскъпване на основните зърнени и маслодайни култури в страната, свързано с прогнозите за намалено глобално производство през следващата пазарна година, както и с повишаването на цените на енергийните източници и торовете на международните пазари“, посочи още министър Абровски.

В рамките на участието си в Съвета, министър Абровски проведе двустранна среща с Мартин Хейдън, министър на земеделието, храните и морското дело на Ирландия, която ще е следващият председател на Съвета на ЕС. Министър Абровски подчерта, че ОСП трябва да запази общия си характер. Ирландският му колега го подкрепи, като каза, че ренационализацията на тази обща политика носи рискове. Министър Абровски запозна бъдещото председателство с необходимостта да бъде съхранено розопроизводството в България, което е уникално за целия ЕС. Министър Хейдън посочи, че председателството проявява разбиране по този български приоритет.