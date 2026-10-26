Министър Абровски обсъжда ОСП на заседание на Съвета на ЕС в Люксембург

Съветът ще обсъди също свързаните с търговията въпроси на селското стопанство

На 26 и 27 октомври 2026 г. министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург.

По време на срещата министрите на земеделието на държавите членки на ЕС ще търсят постигане на частичен общ подход по предложението за Регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика.

Съветът ще обсъди също свързаните с търговията въпроси на селското стопанство.