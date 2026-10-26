Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Министър Абровски обсъжда ОСП на заседание на Съвета на ЕС в Люксембург

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Съветът ще обсъди също свързаните с търговията въпроси на селското стопанство

На 26 и 27 октомври 2026 г. министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург.

По време на срещата министрите на земеделието на държавите членки на ЕС ще търсят постигане на частичен общ подход по предложението за Регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика.

Съветът ще обсъди също свързаните с търговията въпроси на селското стопанство.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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