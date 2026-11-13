Златен триумф за щанда на АЗПБ – шест медала за български производители

„Ферма Аргирови“, „Мазали“, „Багри“ и „Енола“ бяха отличени със златни медали за своите продукти на щанда на АЗПБ по време на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026

Общо шест златни медала спечелиха четирима от българските производители, представени на общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) на международните хранителни изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Отличията са признание за качеството на родните продукти, труда и отдадеността на хората, които стоят зад тях.

С по два златни медала са отличени семейната ферма „Аргирови“ и производителят „Мазали“. По едно отличие получават „Багри“ и „Енола“. Наградените продукти представят разнообразието на българското производство – от месни специалитети и консервирани храни до млечни изделия.

„Ферма Аргирови“ с два златни медала за телешка луканка и пастет от сукалче

Два златни медала спечели семейната ферма „Аргирови“ за телешката си луканка и пастета от телешко сукалче. Стопанството развива дейност от 1994 г. и отглежда около 700 животни, като залага на затворен цикъл на производство, включващ и собствено производство на фуражи.

Преди около пет години семейството създава собствен бранд с идеята да предлага качествени месни продукти, произведени с внимание към суровината и състава. В асортимента са включени пастети, сухи мезета, шпеков колбас, луканка, суджук, саздърма и пастърма. Производителят залага на традиционни рецепти и продукти без консерванти.

„Мазали“ с два златни медала за сладко от ягоди и детски кетчуп

Два златни медала спечели „Мазали“ за своето сладко от ягоди без захар и детски кетчуп без консерванти и добавена захар. Производителят, представен от Радослав Кичуков, предлага разнообразие от сладка, лютеници и сиропи, като залага на български суровини и продукти с изчистен състав. Сладкото се приготвя от специален сорт ягоди, отглеждани в района на Пловдив. Производителят изкупува реколтата и преработва плодовете, като запазва техния аромат и естествена сладост.

Другият отличен продукт е детският кетчуп, за чието производство се използват български розови домати, отгледани от самия производител. „Мазали“ развива и собствено производство на домати и чушки халапеньо, които се влагат в различни люти сосове. В асортимента присъстват още продукти с манго, ананас и маракуя.

„Багри“ – овче мляко от собствена ферма и занаятчийско джелато

С един златен медал е отличена семейна ферма „Багри“ от Белене. Стопанството отглежда около 900 овце от породата Лакон и развива затворен цикъл на производство – от растениевъдството и животновъдството до преработката на млякото и производството на млечни продукти.

Сред новите предложения на фермата е занаятчийско джелато, произведено изцяло от овче мляко. При приготвянето му се използват естествени съставки, без готови бази и подобрители. Производителят работи и с продукти на български партньори.

Сред останалите предложения на „Багри“ е пълномасленото кисело овче мляко, което се радва на интерес сред потребителите. Фермата залага на качеството на суровината и на собственото производство на млечни продукти.

„Енола“ – месни специалитети от прясно охладено месо

Един златен медал получава и „Енола“, която представя на шанда на АЗПБ серията месни продукти „Лудогорие“. Производителят се занимава с добив и преработка на месо, като залага на прясно охладена суровина, традиционни рецепти и минимално количество добавки. Серията „Лудогорие“ включва месни специалитети, произведени с внимание към качеството и вкуса. Производителят поставя акцент върху контрола върху суровината и избягва използването на замразено вносно месо. Сред тенденциите, които „Енола“ отчита, е нарастващото търсене на месни продукти, нарязани на слайс, които предлагат повече удобство за потребителите.

Признание за българското производство

Шестте златни медала са повод за гордост както за отличените производители, така и за АЗПБ, която за поредна година събира български земеделски производители и преработватели на общ щанд.

Участието им в ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 показва разнообразието на родното производство – от месни и млечни специалитети до сладка, консервирани храни и иновативни предложения като джелато от овче мляко.

От АЗПБ поздравиха отличените производители и им пожелаха още много успехи и нови възможности за развитие. Общият щанд на асоциацията е разположен в зала 4 на Интер Експо Център – София, където посетителите могат да се запознаят с продукцията на участниците и с хората зад нея.