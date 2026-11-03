От овцефермата до джелатото: „Багри“ и „Тера Дивайн“ на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026

Български млечни продукти и бутикови вина ще бъдат представени на щанда на АЗПБ

Български млечни продукти, занаятчийско джелато от овче мляко и бутикови вина ще бъдат сред предложенията на щанда на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по време на международното изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Сред участниците са българският производител на храни „Багри“ и бутиковата винарна „Тера Дивайн“, които залагат на качествените суровини, проследимия произход и съчетаването на традиции със съвременен подход към производството.

Изложението ще се проведе от 11 до 14 ноември 2026 г. в Интер Експо Център – София, като ще събере производители и представители на хранително-вкусовата промишленост от България и чужбина.

„Багри“ – храна с мисъл към природата и традицията

„Багри“ е български производител на чиста и качествена храна, който съчетава традиционни рецепти със съвременни технологии. Компанията поставя акцент върху внимателния подбор на съставките, пълноценното хранене и контрола върху всеки етап от производството – от отглеждането на животните до крайния продукт. Важна част от дейността на производителя е собствената овцеферма в Белене, в която се отглеждат над 800 овце. Стопанството позволява проследяване на производствените процеси и контрол върху произхода и качеството на суровината.

Продуктовото портфолио на „Багри“ е организирано в четири линии – „Всеки ден“, „Вдъхновение“, „Малки герои“ и „Супер храна“. Те обединяват както традиционни вкусове, така и по-нестандартни кулинарни предложения.

Част от семейството на марката е и Pink Sheep – занаятчийско джелато от овче мляко, създадено с натурални съставки и оригинални вкусови комбинации. При него производството на млякото в собствената ферма е в основата на стремежа към автентичен вкус и проследим произход. Pink Sheep търси пресечната точка между познатите вкусове и новите кулинарни идеи.

Качеството на продуктите на „Багри“ е отличено с няколко награди. През 2023 г. компанията получава отличието „Избор на потребителя“ за най-добър кашкавал на Foodtech, както и златен медал за серия продукти в рамките на инициативата „Пътят на млякото“ на Интер Експо Център. През 2024 г. марката е отличена отново с „Избор на потребителя“ за най-добър катък, а през 2025 г. получава златен медал за иновативен продукт на ИнтерФуд & Дринк.

„Тера Дивайн“ – бутиково българско вино с характер

„Тера Дивайн“ е бутикова българска винарна, създадена през 2021 г. с идеята да съхранява характера на гроздето и да го превръща във вина с ясно изразена сортова идентичност. Зад проекта стои екип с професионален опит, специализации и практически познания във винопроизводството, натрупани и чрез винификации във Франция.

Винарната работи с грозде от собствено лозарско стопанство край село Тракиец, област Хасково. Лозята се отглеждат по методите на биологичното земеделие от 2013 г., като особено място в портфолиото заема сортът Мавруд. Биологичният Мавруд се е превърнал в една от емблемите на избата и представя потенциала на българския сорт и местния тероар.

Производството на „Тера Дивайн“ е насочено към малки серии от 600 до 1500 бутилки. Основната цел е по време на винификацията да се запазят максимално естествените характеристики и потенциалът на гроздето, така че всяко вино да има собствен облик и сортова индивидуалност.

Портфолиото на винарната включва бели, розови и червени вина. Сред белите сортове са Тамянка, Врачански мискет и Совиньон блан, а при червените вина присъстват Мавруд, Сира, Мерло и Марселан. Асортиментът се допълва от розови винени селекции и експериментални серии. Сред отличителните предложения са био розе „Мавруд – Тракиец“ и биологичният червен Мавруд, които подчертават стремежа на винарната да съчетава местните сортови традиции с бутиков подход към производството.

Посетителите могат да се запознаят с продукцията на българските производители на щанда на АЗПБ в Зала 4 на Интер Експо Център – София, от 11 до 14 ноември 2026 г.