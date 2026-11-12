Силен интерес към щанда на АЗПБ на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026

Шест български компании представят овче сирене, биологични вина, занаятчийско джелато, месни деликатеси и консервирани храни на общия щанд на асоциацията в Зала 4 на Интер Експо Център – София

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) привлича силен интерес с общия си щанд в 25-ото издание на международните хранителни изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, което ще продължи до 14 ноември в Интер Експо Център – София. Шест български компании представят разнообразието на родното производство – от млечни и месни продукти до биологични вина, сладка и специалитети, приготвени по традиционни рецепти. Посетителите могат да се запознаят с продукцията на био овцеферма „Долни Дъбник“, „Тера Дивайн“, ферма „Аргирови“, „Багри“, „Мазали“ и „Енола“.

„Долни Дъбник“ представя овче сирене от собствена ферма

Био овцеферма „Долни Дъбник“ участва за втори път в Международните хранителни изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, като е част от общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Фермата е проектирана и изградена в съответствие с най-съвременните изисквания за биологично отглеждане на млечни овце. По време на изложението ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 стопанството представя овче сирене, което се отличава с висока масленост и качество.

„Овчето сирене традиционно се приема като деликатес на трапезата. В стопанството отглеждаме над 1800 овце и развиваме биологично животновъдство. Разполагаме и със собствени сертифицирани площи за производство на фуражи, като сами осигуряваме храната на животните. Полагаме грижи за тяхното хуманно отглеждане, което се отразява и на високата млечна продуктивност, както и на маслеността на сиренето“, обясни пред Агрозона Анелия Стойкова, представител на био овцеферма „Долни Дъбник“.

„Тера Дивайн“ залага на био мавруд и българските винени сортове

Гл. ас. д-р инж. Диян Точев е създател на бранда „Тера Дивайн“, който се специализира в производството на биологично сертифицирани вина. На общия щанд на АЗПБ по време на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 брандът представя своята винена селекция, с акцент върху българските сортове. „Основно работим с биологично вино и държим много на българските сортове. Една от основните ни цели е да развием собствените си насаждения с био мавруд“, разказа инж. Точев. На посетителите той препоръчва да опитат биологичния мавруд, отлежавал пет години в бутилка, без контакт с дървесина.

Зад качеството на вината на „Тера Дивайн“ стоят собственото биосертифицирано грозде и изчистената технология на производство. „Не използваме алергени, а количеството на консервантите е сведено до необходимия минимум, за да запазим качеството на продукта“, посочи Точев. По думите му предпочитанията на българските потребители постепенно се изместват от червените към белите вина. В момента около 80% от продажбите на бранда са именно от бели вина. Сред основните предизвикателства пред „Тера Дивайн“ са постоянно променящите се разходи за производство на готовата продукция. Силната конкуренция обаче ограничава възможностите на производителя да отразява поскъпването в крайните цени.

„Аргирови“ предлага месни деликатеси без консерванти

Аделина Илиева от семейна ферма „Аргирови“ представя на щанда на АЗПБ разнообразие от месни продукти, произведени без консерванти. „Всички продукти, които предлагаме, са без консерванти. Това са и храните, с които храним собствените си деца. На изложението представяме два вида пастет, единият от които е от телешко месо от сукалче. Предлагаме също телешка мазнина, която е подходяща за готвене и може да замени олиото в кухнята. В асортимента ни има още сухи мезета, шпеков колбас, луканка, суджук, саздърма и пастърма“, разказа Илиева.

Ферма „Аргирови“ е семейно стопанство със затворен цикъл на производство, което само произвежда фуражите за животните си. Отглежда около 700 животни и развива дейност от 1994 г. Преди пет години семейството създава собствен бранд, водено от желанието да предлага качествени продукти, на които да се доверява и в собственото си домакинство. Сред продуктите, които Аделина Илиева препоръчва на посетителите да опитат, е пастетът от телешко сукалче, който е по-лек от традиционните пастети. Телешката луканка също е сред предпочитаните специалитети на фермата.

„Багри“ представя занаятчийско джелато изцяло от овче мляко

Нели Николова от семейна ферма „Багри“ в град Белене също участва на общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по време на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Стопанството отглежда около 900 овце от породата Лакон и развива затворен цикъл на производство – от растениевъдството и животновъдството до преработката на млякото и производството на млечни продукти. „Произвеждаме млечни продукти от собственото си овче мляко, а отскоро започнахме експериментално да правим и занаятчийско джелато. Именно то е най-новият продукт, който представяме на изложението. Джелатото ни е изцяло от овче мляко, като влагаме само естествени съставки, без готови бази, добавки и подобрители. Работим с продукти на наши партньори – също български производители. Качеството на млякото допринася за плътния и интересен вкус“, разказа Николова.

Сред останалите продукти под марката „Багри“ особено място заема пълномасленото кисело овче мляко, което се радва на голям интерес сред потребителите. Според Нели Николова интересът към овчето мляко нараства, включително заради търсенето на алтернативи на кравето мляко при определени хранителни непоносимости и засиления интерес към здравословното хранене. Овчето мляко се отличава с ценните си хранителни качества и намира все повече почитатели.

„Мазали“ акцентира върху сладко от ягоди без захар и детски кетчуп

Радослав Кичуков, управител на фирма „Мазали“, също представя продукцията си на общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по време на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Компанията произвежда различни видове сладка, лютеници и сиропи, включително специална серия продукти без захар. Основната част от асортимента е без консерванти, а концепцията на бранда е насочена към предлагането на храни, подходящи и за деца.

„Работим основно с български суровини. Имаме и продукти с екзотични плодове като манго, ананас и маракуя, които внасяме. На изложението акцентираме върху два продукта. Единият е сладко от ягоди без захар, произведено от специален сорт ягоди, отглеждани в района на Пловдив. Всяка година изкупуваме реколтата и приготвяме сладкото, което се отличава с наситен аромат и естествена сладост“, разказа Кичуков. Другият продукт, който компанията представя, е детски кетчуп без консерванти и добавена захар. За производството му се използват български розови домати, отгледани от самата фирма. „Имаме и собствено производство на домати и чушки халапеньо, които влагаме в нашите люти сосове“, допълни Радослав Кичуков.

„Енола“ представя месната серия „Лудогорие“ от прясно охладено месо

Стефан Борисов, управител на фирма „Енола“, представя на общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по време на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 серията месни продукти „Лудогорие“. Компанията се занимава с добив и преработка на месо, като залага на собствена суровина, традиционни рецепти и производство от прясно охладено месо.

„Серията „Лудогорие“ включва продукти от по-висок клас, произведени от качествено телешко месо. Стремим се да използваме минимално количество добавки и подправки. Разполагаме със собствен свинекомплекс и работим само с прясно охладено месо – без замразена и вносна суровина“, разказа Борисов. По думите му потребителските предпочитания постепенно се насочват към продуктите, нарязани на слайс, вместо към цели парчета, които клиентите трябва сами да разфасоват. Наред с удобството обаче водещ критерий при избора остава качеството.