Вземете своя билет за ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026: АЗПБ събира български производители на едно място

Вкусът на българското производство, качествените продукти и новите бизнес възможности Ви очакват от 11 до 14 ноември в Интер Експо Център – София

Билетите за международното изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 вече са достъпни онлайн! В рамките на четири дни посетителите ще имат възможност да се запознаят с разнообразието на хранително-вкусовата индустрия, да открият нови продукти и да създадат ценни професионални контакти.

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) кани всички професионалисти, представители на бизнеса и любители на качествената храна да посетят нейния колективен щанд в Зала 4 на Интер Експо Център.

Тази година АЗПБ обединява шест български компании, които представят разнообразието и потенциала на родното производство:

Какво ще откриете на щанда на АЗПБ?

Био овцеферма „Долни Дъбник“ – ще представи овче сирене, произведено от собствено мляко, с акцент върху качествените суровини и традиционния вкус.

„Мазали“ – ще предложи разнообразие от консервирани плодови и зеленчукови продукти, съчетаващи подбрани суровини и автентични вкусове.

„Багри“ – ще запознае посетителите със своята селекция от млечни продукти, включваща сирена, кисело мляко, катък, айрян, кефир и гурме предложения.

„Енола“ – ще представи висококачествени месни изделия и своята серия „Лудогорие“, включваща филе, врат и телешки суджук.

„Ферма Аргирови“ – семейното стопанство от гр. Съединение ще представи своите продукти, произведени с грижа към животните и внимание към качеството и произхода.

„Тера Дивайн“ – ще представи селекция от бели, розови и червени вина, сред които и био Мавруд от собствени лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие.

Защо да посетите щанда на АЗПБ?

Участието на българските компании в ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 е възможност да се срещнете директно с производителите, да опитате техните продукти и да научите повече за процесите и идеите, които стоят зад тяхното създаване.

Посещението ще ви даде възможност да:

Откриете разнообразието на българските храни и напитки.

Се запознаете с производители и техните продуктови предложения.

Създадете нови бизнес контакти и партньорства.

Откриете нови възможности за търговско сътрудничество.

Подкрепите българския бизнес и родното производство.

Вземете своя билет за ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026!

Не пропускайте възможността да бъдете част от едно от водещите събития за хранително-вкусовата индустрия в региона. Независимо дали сте представител на бизнеса, търговец, дистрибутор или ценител на качествените продукти, ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 ви предлага срещи, нови идеи и вдъхновение.

Осигурете си билет онлайн още сега:

ВЗЕМЕТЕ СВОЯ БИЛЕТ ТУК – https://iec.urboapp.com/bg/e24782-food-exhibitions-2026#

Не пропускайте:

– Дата: 11–14 ноември 2026 г.

– Място: Интер Експо Център, София

– Щанд на АЗПБ: Зала 4

Очакваме ви! Елате, опитайте и открийте най-доброто от българското производство на едно място!