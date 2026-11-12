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Неделков: Работим по промени в нормативната уредба за храните

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването на международните специализирани изложения „Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфууд & дринк“ и „Wine & Spirits show“

Работим по промени в нормативната уредба за по-ясни правила за бизнеса, по-добра информираност на потребителите и по-ефективен официален контрол. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването на международните специализирани изложения „Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфууд & дринк“ и „Wine & Spirits show“.

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Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването на международните специализирани изложения „Месомания“, „Пътят на млякото“, „Булпек“, „Интерфууд & дринк“ и „Wine & Spirits show“В изказването си зам.-министърът подчерта значението на международните изложения като утвърдена платформа за среща на производители, преработватели, търговци и потребители.

Той посочи, че измененията предвиждат по-прецизно обозначаване на храните и техния произход, подготовка на по-ясни изисквания към традиционните млечни продукти и актуализиране на правилата за директните доставки. Целта е потребителят да получава достоверна информация за състава, произхода и характеристиките на храната, която избира, а производителят да работи при ясни и предвидими условия. По думите на проф. Неделков зад качествените храни стоят не само съвременни технологии и инвестиции, но и устойчиво местно производство, сигурна суровинна база и партньорство по цялата верига „от фермата до трапезата“. В тази връзка той  посочи, че една от важните задачи пред Министерството на земеделието и храните е да създава условия както за развитието на производителите, така и за по-добрата защита на потребителите.

В изказването си зам.-министърът подчерта значението на международните изложения като утвърдена платформа за среща на производители, преработватели, търговци и потребители.

Той отбеляза, че подобни форуми дават възможност да се представи потенциалът на българската хранителна индустрия, която е неразделна част от развитието на родното земеделие. Проф. Неделков каза още, че в хранително-вкусовия сектора оперират около 6 хил. предприятия, осигуряващи заетост на близо 90 хил. души.

„Уверен съм, че българските производители имат какво да покажат и с какво да спечелят доверието на потребителите. Именно затова е важно да подкрепяме инициативи, които дават видимост на качествената продукция, насърчават новите партньорства и отварят възможности за развитие на бизнеса“, каза в заключение заместник-министърът.

Проф. неделков посети щандовете на изложителите, където разгледа представените продукти и разговаря с производителите.

До 14 ноември включително, над 560 изложители от България, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, Република Северна Македония, Полша, Франция, Италия, Испания, САЩ, Индонезия, Виетнам, Унгария, Египет представят храни и напитки, опаковки и опаковъчни системи, нови машини, оборудване, иновации в производствените процеси и технологии за хранително-вкусовата промишленост и хорека сектора.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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