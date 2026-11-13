България настоява за плавен преход при земеделското подпомагане след 2027 г.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски проведе среща със заместник-министъра на земеделието на Литва Роландас Тараскевичиус

В нея участваха и заместник-министрите на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков и Янислав Янчев. Основен акцент в разговора бяха преговорите за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. и възможностите за сътрудничество между двете държави в контекста на предстоящото Литовско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Министър Абровски подчерта, че новата Многогодишна финансова рамка трябва да осигури адекватни ресурси за изпълнение на стратегическите цели на ЕС, да отговаря на потребностите на земеделските стопани и да създава условия за устойчиво развитие и конкурентоспособност на сектора.

Обсъдени бяха предложената структура на финансиране през следващия програмен период, възможностите за плавен преход и необходимостта от гарантиране на непрекъснатост на подпомагането.

Българският министър постави акцент и върху възможността националните и регионалните финансови планове да бъдат одобрявани поетапно, както и върху въвеждането на преходен период.

От своя страна Роландас Тараскевичиус представи подготовката на страната си за предстоящото председателство на Съвета на ЕС, като акцентира върху предстоящите преговори с Европейския парламент по законодателните предложения за бъдещата ОСП. Той посочи, че Литва ще работи за поддържане на активен диалог с държавите членки и за защита на общата позиция на Съвета в преговорния процес.

Двамата обмениха мнения и по актуални въпроси, свързани с животновъдството. Сред разгледаните теми бяха европейските ветеринарни изисквания, административната тежест за стопаните, както и мерките за контрол и ограничаване на заболяванията по животните.

В заключение двете страни изразиха готовност за продължаване на диалога и сътрудничеството по въпросите на европейската земеделска политика и за обмен на позиции по темите от общ интерес.