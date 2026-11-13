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МЗХ преразглежда правилата за пробовземане и изследване на суровото мляко

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Работната група е с председател заместник-министъра на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков

Министерството на земеделието и храните свиква заседание на работната група за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2023 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

Работната група е с председател заместник-министъра на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков. Основната й задача е да проучи възможностите за намаляване на разходите на животновъдите за самоконтрол в млечните ферми, свързани с пробоизпитването на суровото мляко.

В рамките на работната група ще бъдат обсъдени възможности за оптимизиране на дейностите по пробовземане и пробоизпитване на сурово мляко, както и за намаляване на административната тежест за фермерите при отразяването на тези дейности в модул „Мляко“. Предвижда се също въвеждането на критерии за изпитване на сурово мляко и разширяване на обхвата на видовете животни.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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