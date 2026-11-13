Проф. д-р Палигоров: България управлява своите гори устойчиво

Заместник-министърът се срещна в София с д-р Жулиет Биао, директор на Секретариата на Форума на ООН за горите

„България успешно управлява своите гори и запазеното биоразнообразие и състоянието на горите ни го доказва. Влагаме много усилия и средства в превенцията на горите от пожари. Същевременно през последните години усещаме все по-забележимото и силно въздействие на климатичните промени, което води до съхнене на значителни горски площи. Досега този процес не предизвикваше сериозно безпокойство, тъй като обикновено засягаше иглолистни култури извън естествения им ареал. Сега, обаче, съхнене започна да се наблюдава и при широколистни гори, включително при дървесни видове като местните видове дъб, цер, липа, ясен, бряст. Това налага предприемането на спешни мерки за ограничаване на щетите“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров по време на среща с д-р Жулиет Биао, директор на Секретариата на Форума на ООН за горите.

Заместник-министърът съобщи, че се надява да стартира процесът по изготвяне на национална горска инвентаризация. Той акцентира и върху възможности за финансова подкрепа за дейности по първична преработка на дървесина и отглеждане на създадените горски култури за възстановяване на горските територии след пожари, както и компенсиране на потенциалните загуби на доходи поради спазване на въведените екологични ограничения и режими в горските територии, включени в мрежата „Натура 2000“.

„Работим по подготовката на тези мерки, като очакваме финансовата подкрепа за собствениците и управителите на гори в зоните от „Натура 2000“ да стартира до края на 2026 г. Това ще даде възможност за компенсиране на ограниченията, произтичащи от екологичните изисквания, и ще насърчи устойчивото управление на горските територии“, посочи проф. Палигоров.

В рамките на срещата експерти от Изпълнителна агенция по горите представиха състоянието и устойчивото управление на горските територии в България. Според данните към края на 2025 г., те заемат над 4,2 млн. ха, или около 39% от територията на страната. Беше подчертано, че годишното ползване на дървесина е около 50% от нейния годишен прираст, което се налага поради стагнация на пазара на дървесина не само у нас. Акцент беше поставен и върху съвместните усилия и постигнати успехи на институциите и научната общност за опазване на горите и биологичното разнообразие в България.

Д-р Жулиет Биао изрази положителната си оценка за състоянието и управлението на българските гори, като открои климатичните промени, съхненето и горските пожари като основни предизвикателства. Тя подчерта значението на превенцията и международното сътрудничество, тъй като горските пожари не признават национални граници и въпреки усилията на всяка държава да се справи, се изискват координирани действия между държавите.

В тази връзка, информира, че на предстоящия COP31 по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ще бъдат обсъдени съвместните подходи за справяне с пожарите и останалите предизвикателства пред горския сектор.

Като пример за реализиране на съвместните усилия за подобряване глобалното състояние на горите, изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев посочи, че секторът работи за прилагане новата информационна система във връзка с подготовката за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/1115, който отразява международните ангажименти на Съюза и цели намаляване на ползването в ЕС на стоки и продукти, свързани с обезлесяване и деградация на горите. Той посочи, че вече са избрани оператори и е стартиран процес на обучение на операторите.

Специално внимание по време на разговорите беше отделено на необходимостта от привличане на повече млади хора към професиите, свързани с грижата за горите и опазването на горските екосистеми. Д-р Жулиет Биао подчерта, че внедряването на съвременни технологии и дигитализацията са от съществено значение за повишаване на привлекателността на сектора и приобщаването на младите поколения към професиите, свързани с управлението и стопанисването на горите.

„Необходимо е България да се отвори към света със своето висококачествено образование в сферата на горското стопанство, както беше в миналото. Моята успешна кариера в ООН, а и на други мои колеги, е и благодарение на полученото от нас образование в Лесотехническия университет. Аз съм благодарна на България и мога, заедно с мои колеги от различни страни да поддържаме връзките си с нашата Алма Матер и с подкрепата на правителствата да укрепваме международното сътрудничество в сферата на горите и горското стопанство“, посочи д-р Жулиет Биао, директор на Секретариата на Форума на ООН за горите.