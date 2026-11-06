АЗПБ настоява за по-широко участие на земеделския сектор в плана за 2028–2034 г.

Асоциацията възразява срещу ограниченията в представителството на браншовите организации и иска участие в основната работна група и тематичните подгрупи

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) настоява за по-широко представителство на земеделския сектор в подготовката на Плана за национално и регионално партньорство на България за периода 2028–2034 г. Организацията е изпратила становище до министър-председателя Румен Радев и Министерския съвет във връзка с проекта на постановление за организацията на процеса.

АЗПБ подкрепя създаването на институционална рамка за подготовка на плана, но изразява принципно несъгласие с предложения механизъм за участие на земеделските браншови организации. Според асоциацията той не гарантира достатъчно представителство на сектора при определянето на националните приоритети и бъдещите мерки за подкрепа.

Искат място в основната работна група

Едно от основните възражения е, че в състава на основната работна група не е предвидено изрично участие на земеделски браншови организации. От АЗПБ подчертават, че решенията за националните приоритети и разпределението на финансовите ресурси ще имат пряко отражение върху конкурентоспособността на българското земеделие. Затова асоциацията настоява в групата да бъдат включени представители на бранша при ясни и прозрачни правила за избора им.

Един представител не е достатъчен

АЗПБ възразява и срещу предложението за излъчване на един общ представител на организации от различни направления на земеделието, преработката и горския сектор в тематичната подгрупа по Общата селскостопанска политика (ОСП). Според организацията този подход не отчита различните интереси и потребности на растениевъдството, животновъдството, трайните насаждения и биологичното производство. Освен това липсват ясни правила за определяне на общ представител, ако организациите не постигнат съгласие. Затова АЗПБ предлага участие на повече от един представител на земеделските браншови организации, за да се осигури балансирано представителство на основните направления в сектора.

Искат участие и в другите тематични групи

От асоциацията настояват земеделските организации да могат да участват и в останалите тематични подгрупи, когато обсъжданите въпроси засягат сектора. Сред тях са напояването, управлението на водните ресурси, хидромелиоративната инфраструктура, преработката на земеделска продукция, иновациите, енергийната ефективност и развитието на селските райони. Според АЗПБ възможността представители на бранша да бъдат канени на отделни заседания не е достатъчна. Организацията настоява за постоянно и равнопоставено участие в процеса на определяне на приоритетите и разработване на мерките.

В заключение асоциацията призовава Министерския съвет да преразгледа състава на основната работна група и тематичните подгрупи, като гарантира по-широко представителство на земеделския сектор, прозрачни правила за избора на неговите представители и участие на браншовите организации във всички части на плана, които засягат селското стопанство, агрохранителната верига и развитието на селските райони.

Становището е подписано от Венцислав Върбанов, председател на УС на АЗПБ и на Българската агрохранителна камара (БАхК).