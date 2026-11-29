Значителни снеговалежи, отрицателни температури и силен североизточен вятър ще определят времето в страната

Зимната обстановка се усложнява в голяма част от България. За 16 области е издаден оранжев код за значителни снеговалежи, показват предупрежденията на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В списъка попадат Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. В тези райони снегът ще натрупва снежна покривка, а температурите през деня на места ще останат под нулата.

По-сериозно ще бъде положението по Черноморието. За областите Добрич, Варна и Бургас има допълнително предупреждение за силен североизточен вятър, чиито пориви могат да достигнат 20–24 метра в секунда. Морето също ще бъде бурно – с вълнение от 4–5 бала, а извън заливите до 5–6 бала.

Жълт код за снеговалежи е обявен и в останалите части на страната.

Къде се очакват най-интензивните снеговалежи?

Снегът ще продължи да вали през деня, като най-значителни количества се очакват в Рило-Родопския район. С напредването на деня валежите в Северна България постепенно ще намаляват, а в Дунавската равнина следобед се очаква да спрат.

В Добруджа и по планинските проходи обаче метеорологичните условия ще останат усложнени. Силният вятър ще предизвиква виелици и ще натрупва преспи, което може да създаде затруднения за движението.

Температурите остават под нулата

Студеното време ще се задържи в Северна и Западна България. Максималните температури в Северна България и високите полета на Западна България ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса.

В Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието се очакват стойности между 0 и 4 градуса. В София термометрите ще показват около минус 2 градуса.

Съчетанието от снеговалежи, ниски температури и силен вятър ще запази зимната обстановка в страната, особено в планинските и североизточните райони.