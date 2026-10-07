Министър Ефремова: Адаптирането към демографските промени трябва да бъде свързано с пазара на труда

Министър Ефремова обърна внимание по време на заключителната конференция за представяне на междинна оценка на Световната банка на демографската стратегия на България и на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на части от страната

Адаптирането към демографските промени трябва да бъде свързано пряко с пазара на труда. Застаряването на населението означава, че човешкият капитал в България ще бъде все по-ценен. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заключителната конференция за представяне на междинна оценка на Световната банка на демографската стратегия на България. Тя подчерта, че не трябва хора, които искат и могат да работят, да остават извън пазара на труда – независимо дали причината е възрастова, липса на подходящи умения или здравословни ограничения. „Важно е политиките не само да задържат хората на пазара на труда, но и да им позволяват да остават активни, да бъдат продуктивни и да бъдат мотивирани за едно по-добро социално включване“, допълни министърът.

„Демографията често се измерва с различни числа – раждаемост, смъртност, проценти на заетост, застаряване, обезлюдяване на определени части, включително и в България. Можем да използваме много такива термини, но в крайна сметка зад всички тези числа стоят човешки съдби“, посочи министърът.

Тя подчерта, че демографската политика не е политика само на едно министерство, а политика за бъдещето на страната.

Част от този процес са решенията на младите хора дали да останат в България, на семействата дали и кога да имат деца, както и дали и как ще продължат да работят хората в по-зряла възраст.

Сред важните акценти в работата на Министерството на труда и социалната политика е подкрепата за родителството и семействата чрез различни инструменти и бюджетни инвестиции. Министърът постави акцент и върху възможностите за съчетаване на работа и родителство, както и върху гъвкавите форми на заетост. „Това, което целим във всяко наше действие – да предоставяме сигурност от една страна и предвидимост – от друга страна“, отбеляза тя.

Остаряването не трябва да бъде разглеждано единствено като предизвикателство пред социалните системи, а и като възможност. В този контекст министърът акцентира върху значението на дългосрочната грижа и развитието на мрежата от социални услуги. През последните години са направени значителни инвестиции за изграждането на стотици нови социални услуги и за обновяването на съществуващи услуги за възрастни хора, включително с ресурс от Европейския съюз и Плана за възстановяване и устойчивост. „Грижата за хората преди всичко е инвестиция“, подчерта тя и допълни, че е важно тази грижа да бъде предоставяна навреме, да бъде достъпна и качествена и да бъде възможно най-близо до хората.

Министър Ефремова обърна внимание и на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на части от страната. По думите ѝ демографските процеси изискват съвместни действия на държавата, местната власт и бизнеса, така че да се създават условия за работа, развитие и достъп до качествени публични услуги в различните региони. „Демографската политика не е политика на числата, на статистиката. Тя е политика за хората“, заяви в заключение министърът на труда и социалната политика.