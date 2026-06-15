Заместник-министър Янчев връчи Трофеите на българските победители в Балканския международен винен конкурс

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев връчи Трофеите на българските винарски изби, отличени в XV-ото юбилейно издание на Балканския международен винен конкурс (The Balkans International Wine Competition – BIWC).

Церемонията се състоя в Министерството на земеделието и храните в присъствието на:

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) Николай Паунов;

директора на Балканския международен винен конкурс Галина Нифору;

наградените винопроизводители.

Заместник-министър Янчев поздрави отличените изби за постигнатите успехи и подчерта значението на високите международни отличия за утвърждаването на авторитета на българското вино на световните пазари.

„Особено ценно за нас е, че сред отличените има както утвърдени производители, така и малки семейни винарни, които със своя труд, професионализъм и отдаденост достигат върховете на виненото изкуство. Тези успехи са признание за целия сектор и допринасят за утвърждаването на България като винена дестинация с традиции и бъдеще“, заяви той.

Изпълнителният директор на ИАЛВ Николай Паунов също поздрави наградените винопроизводители.

Той подчерта, че сред най-ценните послания на тазгодишните награди е:

приемствеността между поколенията;

съхраняването на семейните традиции във винопроизводството.

По време на церемонията Галина Нифору отбеляза силното представяне на България в тазгодишното издание на конкурса, проведено на остров Хвар, Република Хърватия.

В конкурса участваха:

280 винарски изби;

представители на 13 балкански държави;

над 1000 вина.

Оценяването беше извършено от международно жури, включващо четирима носители на престижното звание Master of Wine.

Най-високите отличия за България

Най-високото отличие в конкурса – Гранд Трофей за най-добро вино на Балканите за 2026 г., както и Трофеят за най-добро бяло вино, бяха присъдени на винарска изба „Едоардо Миролио“ за виното Elenovo Chardonnay 2024.

България спечели и Трофея за най-добро червено вино чрез изба „Горун“ с виното Cuvee Reserve Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc 2022.

В категорията Best of Show за България първото място бе присъдено на изба „Бонония Естейт“ за Bononia Gold Selection Premium White 2023.

Виното получи и първия в историята на конкурса платинен медал с резултат от 96 точки.

Източник: Министерство на земеделието и храните