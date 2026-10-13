АЗПБ събира български производители на общ щанд на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще представи продукти на свои членове по време на 25-ото издание на Международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Форумът ще се проведе от 11 до 14 ноември в Интер Експо Център – София.

И тази година АЗПБ ще обедини на общ щанд български производители, които ще представят разнообразието, качеството и традициите на родното земеделие и хранително-вкусовата промишленост. Организатор на щанда е АБ Комюникейшънс, която за поредна година подпомага представянето на български компании и техните продукти пред професионална публика и потенциални бизнес партньори.

Традиционни вкусове и качествени български продукти

Сред участниците са производители на млечни и месни продукти, консервирани храни и вина, които залагат на качествени суровини, собствено производство и контрол по цялата верига – от фермата до крайния продукт.

Какво ще представят българските производители?

Био овцеферма „Долни Дъбник“

Една от най-модерните био овцеферми в България, изградена с помощта на съвременни технологии. В стопанството се отглеждат над 1700 овце, от които 1500 млечни. На изложението фермата ще представи овче сирене „Долни Дъбник“, произведено от собствено мляко, с акцент върху качеството, внимателно подбраните суровини и традиционния вкус.

Една от най-модерните био овцеферми в България, изградена с помощта на съвременни технологии. В стопанството се отглеждат над 1700 овце, от които 1500 млечни. На изложението фермата ще представи овче сирене „Долни Дъбник“, произведено от собствено мляко, с акцент върху качеството, внимателно подбраните суровини и традиционния вкус. „Мазали“

Българска марка, фокусирана върху традиционните вкусове и качествените суровини. На изложението „Мазали“ ще представи богат асортимент от консервирани зеленчукови и плодови храни, съчетаващи автентични рецепти и внимание към детайла. Продуктите подчертават богатството на българската кухня и възможностите за съхраняване на сезонните вкусове през цялата година.

Българска марка, фокусирана върху традиционните вкусове и качествените суровини. На изложението „Мазали“ ще представи богат асортимент от консервирани зеленчукови и плодови храни, съчетаващи автентични рецепти и внимание към детайла. Продуктите подчертават богатството на българската кухня и възможностите за съхраняване на сезонните вкусове през цялата година. „Багри“

„Багри“ ще представи разнообразие от млечни продукти, съчетаващи традиционни рецепти, качествени съставки и съвременни вкусови решения. Посетителите ще могат да опитат сирене, кисело мляко, катък, айрян и кефир, както и специални гурме предложения като катък с пушено чипотле, крема сирене с маслини и риган и отлежал кашкавал. Селекцията представя богатството на българските млечни продукти и възможностите за тяхното съвременно интерпретиране.

„Багри“ ще представи разнообразие от млечни продукти, съчетаващи традиционни рецепти, качествени съставки и съвременни вкусови решения. Посетителите ще могат да опитат сирене, кисело мляко, катък, айрян и кефир, както и специални гурме предложения като катък с пушено чипотле, крема сирене с маслини и риган и отлежал кашкавал. Селекцията представя богатството на българските млечни продукти и възможностите за тяхното съвременно интерпретиране. „Енола“

Производител на висококачествени месни продукти, който залага на цялостен контрол върху производствения процес – от подбора на суровините до крайния продукт. На изложението компанията ще представи новата си серия „Лудогорие“, включваща филе и врат „Лудогорие“, както и телешки суджук – традиционни български деликатеси, съчетаващи подбрани суровини, характерен вкус и внимание към детайла.

Производител на висококачествени месни продукти, който залага на цялостен контрол върху производствения процес – от подбора на суровините до крайния продукт. На изложението компанията ще представи новата си серия „Лудогорие“, включваща филе и врат „Лудогорие“, както и телешки суджук – традиционни български деликатеси, съчетаващи подбрани суровини, характерен вкус и внимание към детайла. „Ферма Аргирови“

Семейна ферма от гр. Съединение, която развива собствено производство с грижа към животните и стремеж към запазване на автентичния български вкус. Фермата ще представи бутикова селекция от продукти, произведени в собственото стопанство, с акцент върху качеството, произхода и личното отношение към всеки етап от производството. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с вкусове, вдъхновени от българските фермерски традиции.

Семейна ферма от гр. Съединение, която развива собствено производство с грижа към животните и стремеж към запазване на автентичния български вкус. Фермата ще представи бутикова селекция от продукти, произведени в собственото стопанство, с акцент върху качеството, произхода и личното отношение към всеки етап от производството. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с вкусове, вдъхновени от българските фермерски традиции. „Тера Дивайн“

Производител на сортови вина, създавани в малки серии с внимание към характера на гроздето и спецификите на тероара. „Тера Дивайн“ ще представи селекция от бели, розови и червени вина, сред които специално място заема био Мавруд от собствени лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие. Вината съчетават уважение към българските сортове и стремеж към отличим стил, като представят потенциала на местното винопроизводство.

АЗПБ – платформа за българските производители

Участието на АЗПБ в ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 е насочено към това българските производители да получат по-голяма видимост и възможност за директен контакт с потенциални партньори, дистрибутори и представители на хранително-вкусовия сектор. Представянето на различни по мащаб и профил компании на едно място показва богатото разнообразие на българското производство – от био животновъдство и традиционни млечни продукти до месни изделия, консервирани храни и бутикови вина.

Очакваме Ви на щанда на АЗПБ в Зала 4 на Интер Експо Център от 11 до 14 ноември 2026 г., за да откриете разнообразието на българските храни и напитки, да се запознаете с производителите и да създадете нови професионални контакти.