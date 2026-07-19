Какво се случва с българската земя? Засушаването и рискът от опустиняване

В България климатичните промени вече засилват риска от засушаване и деградация на почвите, а обезлесяването и част от земеделските практики допълнително задълбочават проблема

Хлябът, плодовете и зеленчуците започват от почвата. Когато тя губи влага и плодородие, последствията се простират далеч отвъд нивите – към хранителната сигурност, водните ресурси и устойчивостта на цели екосистеми. В България климатичните промени вече засилват риска от засушаване и деградация на почвите, а обезлесяването и част от земеделските практики допълнително задълбочават проблема. Така в някои райони страната постепенно губи едно от най-ценните си богатства – плодородната земя, обяснява в статия за Климатека Емил Гечев. Той е професор в секция “Води” на Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН. Има докторска степен по специалност “Ландшафтознание” в ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Занимава се с изследвания в областта на хидрологията, геоморфологията и климатичните промени.

Опустиняване: повече от суша

Когато почвата прогресивно губи влага, а качеството й се влошава, говорим за процес на опустиняване (desertification или т.нар. аридизация). Това води до силен спад в биологичната маса и плодородието й.

Около 40% от сушата на Земята се отличава с някаква степен на засушаване (аридност) на почвите. Въпреки че основната причина за това е климатът, сухотата не е само и единствено функция на климата. От съществено значение е и човешката дейност, свързана с начина и практиките на земеползване.

Фигура 1. Разпространение на сухите и полусухите райони по света (източник: World Atlas of Desertification, European Commission, JRC, 2018). Цветовете показват степента на овлажнение: зелено – влажни райони (хумидни), червено – сравнително влажни (семихумедни), жълто – полусухи (семиаридни), светложълто – сухи (аридни), а най-светлите тонове – пустини (хипераридни територии).

Каква е разликата между засушаване и опустиняване?

Засушаването е временен недостиг на почвена влага. То може да продължи месеци или години, но обикновено е обратимо.

Опустиняването е дългосрочен процес на деградация на почвите и растителността, при който земята постепенно губи своето плодородие.

Какви видове засушаване има?

Засушаването може да бъде почвено, атмосферно или смесено. Почвеното засушаване се отличава с просъхване на кореннообитаемия слой, при което растенията страдат от недостиг на вода. То се проявява при продължителен безвалежен период и може да настъпи през всеки месец или сезон. При атмосферното засушаване освен недостиг на валежи се наблюдават и високи температури, както и ниска влажност на въздуха (Александров и др., 2011). Най-негативно се отразява смесеното почвено-атмосферно засушаване.

Какъв е рискът в България?

Засушаванията не са необичайни за България, но климатичните промени през последните десетилетия засилват тяхното въздействие. В резултат рискът от деградация на почвите и опустиняване нараства, като днес около 30% от територията на страната е уязвима. Най-застрашени са Югоизточна и Североизточна България, където релефът е предимно равнинен, огромен дял от земята се обработва, а валежите на годишна база са сравнително малко.

Повишаването на температурите увеличава изпарението и води до по-бързо изсъхване на почвите. Така при безвалежни периоди със същата продължителност, каквито са имали и в миналото, днес почвената влага намалява по-силно.

Новият ритъм на валежите в България

В историята на метеорологичните наблюдения в България, годишното количество валежи в България не показва ясно изразена тенденция на промяна (Малчева, 2023), с изключение на известно намаление в планините на Югозападна България. Но в някои части на страната, включително Северна и Западна България, се наблюдава тенденция на намаляване на валежите през топлото полугодие (Drenovski, Belev, 2025). Освен това все по-голям дял от валежите пада под формата на потенциално опасни валежи (над 60 мм за едно денонощие). Такава тенденция се установява в части от Централна Южна България, особено в Родопите, както и в североизточната част на страната (Bocheva, 2015).

Това означава, че между отделните силни извалявания остават по-дълги периоди с малко или никакви валежи.

Разпределението на валежите става все по-неравномерно. Визуализация: Климатека

Как се променя рискът през годината?

Рискът от засушаване се променя през различните сезони. През пролетта и лятото най-уязвими са Черноморското крайбрежие и Горнотракийската низина. С настъпването на есента зоната на риск се разширява и обхваща голяма част от Северна България. През зимата най-често засушавания се наблюдават в Източна Добруджа, Горнотракийската низина и Северозападна България (Александров и др., 2011).

Климатичните промени поставят почвите под двоен натиск

От една страна, по-високите температури и по-продължителните засушавания ги изсушават и увеличават риска от пожари и ветрова ерозия.

От друга, зачестяващите поройни валежи отмиват плодородния почвен слой и ускоряват водната ерозия.

Как почвата губи плодородие?

Растителността играе изключително важна роля за съхраняването на и без това недостигащата влага в засушливите райони на планетата. Растенията поемат вода от почвата и подпочвените хоризонти, задържат дъждовните капки и намаляват директното изпарение от повърхността. Те отдават влагата равномерно в атмосферата и в същото време корените им укрепват почвата и я правят по-здрава.

При нарушена или липсваща растителност, горният почвен слой лесно изсъхва и се разпрашва. Така той става много податлив на ветрова и водна ерозия.

Цената на интензивното земеделие

Много от сухите райони на Земята са обект на активно земеделско използване и това застрашава доброто състояние на почвата. Когато пашата на дадено място е прекомерно интензивна, тревата се изтощава, а може дори да изчезне. Когато тревната покривка е компрометирана, почвата започва да задържа по-малко влага и съответно да отделя по-малко водна пара във въздуха. Така местният климат става по-сух, което затруднява развитието на растителността дори при спиране на пашата. Това е порочен кръг, който в крайна сметка може да превърне една плодородна земя в пустиня.

Други проблеми идват от практиките в класическото растениевъдство. Разораването на земята и оставянето ѝ гола за определено време – например в периода до сеитбата, излага плодородния хумусен почвен слой на риска да бъде отвят от ветровете или отнесен от дъждовни води.

От друга страна, е вредно и прекомерното напояване, което води до засилено изпарение и отлагане на соли в почвата. Това е още един механизъм, по който тя може да стане негодна за обработка и неплодородна.

Как да запазим влагата в земята?

Всичко това показва колко важно е да опазим почвите и да повишим тяхната устойчивост към засушаване. Добрата новина е, че решенията са известни отдавна. Сред тях са почвозащитните практики в земеделието, залесяването и изграждането на полезащитни пояси, които намаляват ерозията и помагат за съхраняването на влагата.

Историята показва, че подобни мерки дават резултат. Катастрофалните прашни бури в Големите равнини на САЩ през 30-те години на ХХ век водят до разработването на по-устойчиви методи за обработка на земята. В България силните прашни бури през 50-те и 60-те години стимулират създаването на системата от полезащитни горски пояси в Добруджа.

Днес предизвикателството не е да открием нови решения, а да създадем икономически и социални стимули за широкото прилагане на вече доказалите се практики.

Залесяването и управлението на горите

Сред най-важните мерки е залесяването: на силно оголените терени трябва да се засаждат с бързорастящи видове, а на по-умерено обезлесени – подходящите за конкретните климатични условия.

България вече има успешен опит в тази посока. След приемането на Закона за защита на родната природа през 1928 г. започва мащабна кампания за залесяване на ерозирали и обезлесени крайселски земи. В следващите десетилетия горските площи нарастват значително, а горите се превръщат във важен фактор за ограничаване на ерозията, регулиране на водния режим и съхраняване на почвената влага.

Част от тези успехи обаче днес са поставени под въпрос. През последните десетилетия интензивната сеч и унищожаването на ценни горски масиви отслабват способността на горските екосистеми да задържат вода, да ограничават ерозията и да намаляват риска от все по-честите и катастрофални наводнения и пожари.

Ето защо възстановяването и опазването на българските гори отново е от ключово значение. Особено важни са старите гори, които изпълняват незаменими функции за съхраняването на водните ресурси, биоразнообразието и устойчивостта на екосистемите. Тяхната стойност като местообитания и естествен регулатор на природните процеси е многократно по-голяма от цената на добитата от тях дървесина. Затова сечта в старите гори трябва да бъде ограничена до минимум и подложена на много по-строг контрол.

Полезащитните пояси – забравен щит срещу сушата

Важна мярка е и да се доразвие и разшири системата от полезащитни горски пояси – изкуствено създадените горски ивици в откритите равнини, предназначени да намаляват скоростта на вятъра. Те доказано предпазват земеделските земи от ветрова и водна ерозия, суховеи и засушавания. България има дългогодишен опит в тази област – в средата на миналия век в Добруджа е създадена една от най-мащабните системи от полезащитни пояси в Европа.

Полезащитни горски пояси. Източник

Щадящи практики за по-здрави почви

В селското стопанство вече се насърчава иновативната практика на неорното земеделие (no-till обработка), при която семената се засаждат директно в дълбочина, без горният почвен слой да се разорава и обръща. В периодите, в които земята е свободна от основните култури, почвата може да бъде покрита с органични материали – слама, листа и др. или засадена с тревни видове (т. нар. зелено торене). Затревяване може да се прилага и между дърветата в овощните градини.

Почвата – богатство, което приемаме за даденост

Всичко – от храната на трапезата ни до чистата вода и богатото биоразнообразие – започва от почвата. А в основата на опустиняването, както и на всички други екологични проблеми, стои едно противоречие: в цената на продуктите и услугите много рядко влиза цената, която плаща природата – за изхабяването на природни ресурси, замърсяването и увреждането на екосистемите. Благата, които използваме, са много по-скъпи, отколкото финансово плащаме за тях. Осъзнаването на стойността на почвата е първата стъпка към нейното опазване.

Опустиняването отдавна не е проблем само на далечни засушливи райони. Част от България вече е изложена на риск, а климатичните промени могат да задълбочат процеса. От решенията, които взимаме днес за почвите, водите и земеползването, зависи дали ще успеем да съхраним плодородната земя за следващите поколения.

Заглавна снимка: Abhishek Pawar / източник Unsplash

Източник: Климатека