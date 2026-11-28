За последното десетилетие страната стана най-големият производител и износител на обзавеждане в света, а вносът в ЕС е достигнал 12,5 млрд. евро през 2025 г.

Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC) изрази тревога от нарастващия внос на мебели от Китай пред европейския комисар по търговията Марош Шефчович преди посещението му в Пекин на 8 октомври 2026 г. Според EFIC вносът води до нелоялна конкуренция за европейските производители.

БКДМП е член на EFIC и чрез организацията представя и защитава интересите на българските фирми от дървообработващата и мебелната промишленост на европейско ниво.

Ключовите данни

Вносът на мебели от Китай в ЕС е достигнал 12,5 млрд. евро през 2025 г., при 8 млрд. евро през 2019 г. Това е ръст от 55,6%.

Мебелният сектор в ЕС осигурява 1 милион работни места в около 130 000 предприятия, с оборот над 100 млрд. евро.

EFIC представлява около 80% от оборота на европейската мебелна индустрия.

Мебелният сектор осигурява заетост на 1 милион души в около 130 000 предприятия и генерира оборот от над 100 милиарда евро, поради което е важна част от икономиката на ЕС.

Какво посочва EFIC

Според конфедерацията ръстът на вноса води пряко до загуба на производствени обеми, приходи и работни места за производителите в ЕС, чийто пазарен дял се измества от китайски мебели.

Повечето държави от ЕС вече отчитат свиване на производството, затваряне на предприятия, загуба на работни места и отлагане на инвестиции в сектора. В същото време европейските фирми срещат нарастващи пречки при износ за Китай, включително изисквания по стандарти, които не съответстват на международно признатите.

Следващи стъпки

EFIC ще участва в консултацията на Европейската комисия по нов търговски инструмент, насочен към рисковете от стратегическа зависимост от една страна доставчик. Конфедерацията настоява проблемите на мебелния сектор да бъдат отчетени в предстоящото Съобщение на Комисията относно диверсификацията и икономическата устойчивост.

„Според данните на анкетата проведена с членовете на Камарата през юли две трети от фирмите в България са отчели спад на производството и продажбите, а 55% от износителите – влошаване. Липсата на поръчки е най-често посочваното предизвикателство, което кореспондира и със ситуацията в Европа. Подкрепяме EFIC в настояването Европейската комисия да отчете натиска върху мебелния сектор. Българските производители искат лоялни условия за конкуренция“, заяви проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП.

БКДМП ще продължи да следи развитието на темата и да информира своите членове и обществеността.