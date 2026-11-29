В месото не се допуска добавянето на протеини

Турция въвежда нови стандарти, на които трябва да отговаря месото. Според тях месото в бургера трябва да съответства на стандарта за кюфте, мазнината в дюнера да бъде по-малко и да бъде обозначено какъв е видът месо, а за да не бъде развален традиционният вкус, за продукти като суджука и пастърмата се въвежда забрана за използването на сирене и фъстъци в тях, съобщиха от Министерството на земеделието и горите на Турция, цитирани от БТА.

Според публикуваните правила в официалния Фейсбук профил на институцията, в месото не се допуска добавянето на протеини. Изключение се прави за прясното и киселото мляко и яйцата. В суджука, пастърмата и кавърмата е въведена забрана за използване на сирене и фъстъци. Мярката е въведена, за да не бъде развален традиционният вкус на тези продукти.

Нови стандарти са въведени и за месото, което се използва в дюнера. Вместо позволените досега 20 процента, мазнината в пилешкия дюнер вече ще трябва да бъде сведена до 15 процента. Необходимо е да бъде обозначено и какво е месото в него – от кайма, от чисто месо или смес.

Съдържанието на мазнини в смесите с птиче месо също ще трябва да бъдат намалени до 15 процента. Въведени са ограничения, които да предотвратят използването на нишесте и соя за увеличаване на теглото на продукта.

„Със свеждането на нивото на мазнините до 15 процента в пилешкия дюнер и птичето месо от една страна изясняваме стандартите, а от друга – пазим здравето на хората. Ще продължим решително с проверките и разпоредбите, които да гарантират, че всеки залък на нашата трапеза е със сигурно и подобаващо качество“, коментира турският министър на земеделието Ибрахим Юмаклъ.

Производителите, регистрирани, преди публикуването на новите правила, ще имат гратисен период до 31 март 2027 г., за да приведат производството и етикетите си в съответствие с изискванията.