БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Малък дол, обл. Стара Загора

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в с. Малък дол, община Братя Даскалови, област Стара Загора, в който се отглеждат 23 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Малък дол, Братя Даскалови, Голям дол, Марково, Верен и Медово от община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Горно ново село, Долно ново село, Славянин, Малко Дряново, Сърневец, Съединение, Найденово, Горно Белево, Партизанин, Черна гора, Плодовитово, Оризово, Мирово, Опълченец, Гранит, Православ и Колю Мариново от община Братя Даскалови, област Стара Загора; селата Пъстрово, Лозен, Елхово, Яворово и Сладък кладенец от община Стара Загора, област Стара Загора; град Чирпан, селата Могилово, Стоян Заимово, Винарово, Средно градище, Изворово, Спасово, Рупките и Свобода от община Чирпан, област Стара Загора; селата Белозем, Болярино и Шишманци от община Раковски, област Пловдив; град Брезово, селата Розовец, Чехларе, Бабек, Зелениково, Златосел, Дрангово, Отец Кирилово, Чоба и Тюркмен от община Брезово, област Пловдив.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ-Стара Загора реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.