Допълнителни медицински екипи и линейки по черноморските курорти

Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети”, каза министърът на туризма д-р Илин Димитров

От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на министерствата на здравеопазването и туризма.

Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури.

“Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети”, каза министърът на туризма д-р Илин Димитров.