Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Допълнителни медицински екипи и линейки по черноморските курорти

АктуалноАкцентиПолитика и факти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети”, каза министърът на туризма д-р Илин Димитров

От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на министерствата на здравеопазването и туризма.

Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури.

“Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети”, каза министърът на туризма д-р Илин Димитров.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Бум в улова на паламуд по Черноморието
Мъртвите делфини по Черноморието намаляват
Рибари: Забраната за риболов в Черно море ни обрича на глад
Проследяват с чип камионите с дървесина
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиПолитика и факти
Допълнителни медицински екипи и линейки по черноморските курорти
АктуалноАкцентиЖивотновъдство
БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Малък...
АктуалноАкцентиПолитика и факти
ЕК преведе 896 млн. евро на България по NextGenerationEU
АктуалноАкцентиПолитика и факти
България участва в колективните действия на ЕС за борба с горските пожари
АктуалноАкценти
БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Тешево,...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама