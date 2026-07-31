ЕК преведе 896 млн. евро на България по NextGenerationEU

След положително становище на Икономическия и финансов комитет на Съвета Комисията прие решение за отпускане на средства, свързани с ключовите етапи и целите, които се считат за задоволително изпълнени

Европейската комисия преведе на България 896 млн. евро безвъзмездно финансиране по линия на четвъртото плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) – основен елемент на инструмента NextGenerationEU.

Плащането отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на:

Върховенството на закона и бизнес средата , включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за регулиране на лобистката дейност;

, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за регулиране на лобистката дейност; По-широкото използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на инсталирането на близо 1 400 битови слънчеви системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата;

чрез подпомагане на инсталирането на близо 1 400 битови слънчеви системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата; Развитието на устойчива инфраструктура и транспорт чрез нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правна рамка за мобилност с нулеви и ниски емисии, включително правила за електрическата мобилност и зони с ниски емисии.

България подаде четвъртото си искане за плащане на обща стойност 1,1 милиарда евро на 2 април 2026 г. То беше одобрено от Комисията на 18 юни 2026 г. Искането включва 26 ключови етапа и цели, обхващащи 10 реформи и 12 инвестиции.

Необходими са допълнителни стъпки за постигане на ключов етап 176 – относно влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, ключов етап 208 – относно влизането в сила на законодателството в областта на водоснабдяването и канализацията и цел 308 – относно подкрепата за сектора на културата.

След положително становище на Икономическия и финансов комитет на Съвета Комисията прие решение за отпускане на средства, свързани с ключовите етапи и целите, които се считат за задоволително изпълнени. Комисията ще разгледа изплащането на останалата част от средствата, след като България изпълни неизпълнените ключови етапи и цели.

С днешното плащане общият размер на средствата, изплатени на България, достига 68% от общо предвидените 6,17 милиарда евро.

Както при всички държави членки, плащанията за България по МВУ се основават на резултатите и зависят от успешното изпълнение на българския план за възстановяване и устойчивост. С оглед на приключването на Механизма в края на 2026 г. държавите членки трябва да изпълнят всички неизпълнени ключови етапи и цели до края на август 2026 г. и да представят последните си искания за плащане до края на септември 2026 г.