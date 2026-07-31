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ЕК преведе 896 млн. евро на България по NextGenerationEU

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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След положително становище на Икономическия и финансов комитет на Съвета Комисията прие решение за отпускане на средства, свързани с ключовите етапи и целите, които се считат за задоволително изпълнени

Европейската комисия преведе на България 896 млн. евро безвъзмездно финансиране по линия на четвъртото плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) – основен елемент на инструмента NextGenerationEU.

Плащането отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на:

  • Върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за регулиране на лобистката дейност;
  • По-широкото използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на инсталирането на близо 1 400 битови слънчеви системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата;
  • Развитието на устойчива инфраструктура и транспорт чрез нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правна рамка за мобилност с нулеви и ниски емисии, включително правила за електрическата мобилност и зони с ниски емисии.

България подаде четвъртото си искане за плащане на обща стойност 1,1 милиарда евро на 2 април 2026 г. То беше одобрено от Комисията на 18 юни 2026 г. Искането включва 26 ключови етапа и цели, обхващащи 10 реформи и 12 инвестиции.

Необходими са допълнителни стъпки за постигане на ключов етап 176 – относно влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, ключов етап 208 – относно влизането в сила на законодателството в областта на водоснабдяването и канализацията и цел 308 – относно подкрепата за сектора на културата.

След положително становище на Икономическия и финансов комитет на Съвета Комисията прие решение за отпускане на средства, свързани с ключовите етапи и целите, които се считат за задоволително изпълнени. Комисията ще разгледа изплащането на останалата част от средствата, след като България изпълни неизпълнените ключови етапи и цели.

С днешното плащане общият размер на средствата, изплатени на България, достига 68% от общо предвидените 6,17 милиарда евро.

Както при всички държави членки, плащанията за България по МВУ се основават на резултатите и зависят от успешното изпълнение на българския план за възстановяване и устойчивост. С оглед на приключването на Механизма в края на 2026 г. държавите членки трябва да изпълнят всички неизпълнени ключови етапи и цели до края на август 2026 г. и да представят последните си искания за плащане до края на септември 2026 г.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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