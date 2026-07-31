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България участва в колективните действия на ЕС за борба с горските пожари

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Когато дадена държава потърси помощ чрез европейския механизъм за гражданска защита, искането се споделя с всичките 37 държави, участващи в него

След като Франция и Испания задействаха Механизма на ЕС за гражданска защита, Европейският съюз активно предоставя помощ за борба с продължаващите горски пожари.

ЕС координира разполагането във Франция на осем противопожарни самолета от Хърватия, Португалия, Швеция, Турция и Люксембург и четири хеликоптера от Чехия, Германия и Словакия. Повечето машини са от общия въздушен флот на ЕС за борба с природни бедствия и стратегическия резерв rescEU.

В Испания са изпратени шест самолета от Гърция, Италия и Турция, един хеликоптер от Сърбия и 174 служители и 60 специализирани автомобили от Португалия и Сърбия.

ЕС също така осъществи предварителна подготовка преди сезона на горските пожари, като разположи 331 пожарникари от Румъния, Словакия, Гърция, Италия, Нидерландия, България и Полша във високорискови райони на Франция и Испания. Това позволи огнеборците незабавно да се включат в подкрепа на националните служби за реагиране. Българският екип от 40 пожарникари е дислоциран в район Галисия в северозападна Испания и участва през целия месец в гасенето на пожарите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Когато Европа е изправена пред бедствие, европейците действат заедно. Бих искала да благодаря на всеки един български пожарникар, който защитава човешки животи и общности в целия Европейски съюз. Вашата смелост и всеотдайност са най-яркият израз на европейската солидарност.”

Същевременно Европейската спътникова система „Коперник” предоставя детайлно картографиране в подкрепа на действията на терен. Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации поддържа тесен контакт с френските и испанските власти, за да оцени каква допълнителна помощ да бъде мобилизирана. Представител на Европейската комисия подпомага в Бордо френските власти при координацията на европейската помощ.

Когато дадена държава потърси помощ чрез европейския механизъм за гражданска защита, искането се споделя с всичките 37 държави, участващи в него. Всяка държава може да предложи самолети, хеликоптери, противопожарни екипи, оборудване или експерти, а Комисията координира и съфинансира тяхното разполагане.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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