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БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Тешево, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в два епидемиологично свързани животновъдни обекта в с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград,  в които се отглеждат 220 овце. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

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Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейностПредприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тешево, Лъки, Гайтаниново и Парил от община Хаджидимово, област Благоевград.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Хаджидимово, селата Петрелик, Ново Левски, Садово, Илинден, Нова Ловча, Копривлен и Братска от община Хаджидимово, област Благоевград; селата Голешово, Бельово, Храсна, Пирин, Лехово, Яново, Петрово, Калиманци, Черешница, Ковачево и Горно Спанчево от община Сандански, област Благоевград; град Гоце Делчев, селата Борово, Добротино, Делчево, Мосомище, Корница, Лъжница, Драгостин, Баничан и Попови ливади от община Гоце Делчев, област Благоевград; селата Гърмен, Балдево, Огняново, Дебрен, Дъбница, Хвостяне от община Гърмен, област Благоевград.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ -Благоевград реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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