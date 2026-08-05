Въглеродно земеделие
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Зам.-министър проф. Неделков: Необходимо е да надграждаме мерките за ограничаване на разпространението на шарката по овцете и козите

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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По думите му, ако епизоотичните проучвания покажат връзка между отделните огнища ще бъде необходимо да се обсъдят и допълнителни подходи за овладяване на ситуацията

„Необходимо е да надграждаме мерките за ограничаване на разпространението на шарката по овцете и козите в страната“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на заседание на Оперативния кризисен щаб за определяне и координиране прилагането на мерки за недопускане на разпространението, ограничаване и ликвидиране на огнища на шарка по овцете и козите. Той отбеляза, че характерът на установените огнища на заболяването изисква задълбочен анализ на предприетите до момента действия и готовност за тяхното надграждане. „Целта е да защитим максимално животновъдните стопанства“, заяви заместник-министърът.

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По думите му, ако епизоотичните проучвания покажат връзка между отделните огнища ще бъде необходимо да се обсъдят и допълнителни подходи за овладяване на ситуацията„Важно значение има обективната оценка на предприетите до момента мерки, за да преценим каква стратегия може да допълни и подкрепи досегашните ни усилия“, посочи проф. Неделков.

По думите му, ако епизоотичните проучвания покажат връзка между отделните огнища ще бъде необходимо да се обсъдят и допълнителни подходи за овладяване на ситуацията.

„Важно значение има обективната оценка на предприетите до момента мерки, за да преценим каква стратегия може да допълни и подкрепи досегашните ни усилия“, посочи проф. Неделков.

Заместник-министър Неделков акцентира върху ключовата роля на ветеринарномедицинските специалисти при ранното установяване на заболяването и призова за по-тясно взаимодействие между институциите, практикуващите ветеринарни лекари и животновъдите. Проф. Неделков посочи, че в няколко от последните случаи информация за съмнения за заболяването е постъпвала първо чрез представители на браншови организации, вместо по официалния ветеринарномедицински ред. Според него ранното уведомяване на ветеринарните власти е от съществено значение за своевременното предприемане на необходимите мерки. „Животновъдите трябва да имат доверие на ветеринарните лекари, когато става въпрос за здравето на животните. Именно ветеринарномедицинските специалисти разполагат с необходимата експертиза за диагностика, контрол и овладяване на подобни заболявания“, подчерта той.

По време на заседанието членовете на Оперативния кризисен щаб решиха да се изготви проект на критерии за стартиране на спешна ваксинация, както и да се ревизира плана за осъществяването й. Сред другите мерки, които се обсъдиха и приеха са и извършване на засилени проверки с представители на МВР в населените места в засегнатите  зони. С цел недопускане на разпространение на заболяването се реши да бъдат спрени редовните специализирани проверки от страна на всички институции в обекти, които се намират в засегнатите от болестта зони в срок до 31 август.

В срещата участваха представители на Българската агенция по безопасност на храните, Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Българския ветеринарен съюз, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и експерти от Министерството на земеделието и храните.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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