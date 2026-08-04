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Варна става домакин на първия Международен фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса”

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Двата концерта са с вход свободен

На 4 и 5 август 2026 г. в Летен театър, Варна ще посрещне първото издание на Международния фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса“, който ще събере едни от най-авторитетните и вълнуващи изпълнители на православна духовна музика от България и чужбина. Името на фестивала – „Св. Богородица Портаитиса“ – е избрано в знак на почит към Пресвета Богородица, небесната покровителка и закрилница на Варна, като образът й „Портаитиса“ („Пазителката на вратите“) символизира духовната закрила, надеждата и гостоприемството, с които градът посреща своите гости и участници.

АКЦЕНТИ
Двата концерта са с вход свободенПрограма

Международният фестивал разглежда църковното пеене не само като богослужебна практика, а като жива културна памет, която съхранява вековни традиции, национална идентичност и високи художествени достижения. Още с първото си издание фестивалът ще събере изявени изпълнители от България, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Грузия и Ливан, превръщайки Варна в средище на православната музикална култура. Фестивалът е благословен от Варненския и Великопреславски митрополит и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ към Община Варна.

ВАЖНО! Двата концерта са с вход свободен. Билетите с точните места ще бъдат раздавани на място в съответната дата, на входа на самия летен театър от 19.30 часа, до запълване на пълния капацитет на местата, без възможност за предварително взимане от каса.

Програма

4 август | 20:30 ч.

Сред специалните гости е мъжкият византийски хор „Тронос“ (Румъния) – един от най-авторитетните ансамбли за византийско пеене в Румъния, известен с автентичните си интерпретации на православни песнопения и активната си международна концертна дейност.

На фестивалната сцена ще се изяви и Рибале Уехве (Ливан) – една от най-разпознаваемите изпълнителки на православна духовна музика. С характерния си тембър и впечатляваща вокална техника тя представя богатството на антиохийската певческа традиция и успешно популяризира духовната музика на Близкия изток пред международната публика.

Кулминация на първата фестивална вечер ще бъде концертът на Дивна Любоевич и хор „Мелоди“ (Сърбия). Световноизвестната сръбска певица е сред най-ярките посланици на православната духовна музика. Нейните концерти по целия свят привличат хиляди почитатели, а ансамбълът „Мелоди“ се счита за един от най-престижните изпълнители на сръбската православна музикална традиция.

5 август | 20:30 ч.

Във втората фестивална вечер участие ще вземе Византийски хор „Мелодесос“ – Варна, който през последните години активно работи за популяризирането на византийската музикална традиция в България. Публиката ще има възможност да чуе и Йована Богданоска (Северна Македония) – талантлива изпълнителка на православни песнопения, която впечатлява с дълбочината на своите интерпретации и уважението към традициите на Македонската православна църква. В програмата ще се включи и Детският хор при храм „Св. Атанасий Велики“ – Варна, който възпитава най-младото поколение изпълнители в духа на православната певческа традиция.

Специални гости ще бъдат и хор “Салия” и хоровия квартет “Ранина” от Грузия, които ще представят древната грузинска многогласна традиция – една от най-старите форми на православно църковно пеене, призната от ЮНЕСКО като част от световното нематериално културно наследство.

Богатата концертна програма представя разнообразието на православните певчески школи – от византийската традиция и древните литургични песнопения до концертни изпълнения с висока художествена стойност. Амбицията на организаторите е Международният фестивал за църковна музика „Св. Богородица Портаитиса“ да се утвърди като ежегодно международно събитие, което да превърне Варна в една от водещите сцени за православна духовна музика в Европа и да допринесе за популяризирането на  православната църковна музика.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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