ЕК стартира фонд с инвестиционна цел от 5 млрд. евро за европейските иновативни компании

Новият фонд ще инвестира в компании в сфери като изкуствен интелект, квантови технологии, биотехнологии и чисти технологии, за да ги превърне в глобални лидери

Днес Европейската комисия приключи последните правни стъпки за създаване на фонд „Scaleup Europe“, който ще започне да стимулира разрастващите се европейски предприятия да се разрастват по-бързо и да се конкурират в световен мащаб с първоначална цел от 5 милиарда евро.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Когато Европа инвестира в своите новатори, тя инвестира в своето бъдеще. Това е целта на нашия фонд Scaleup Europe. От днес тя ще гарантира, че нашите разрастващи се предприятия могат да намерят това, от което се нуждаят, точно тук в Европа, за да се превърнат във водещи световни компании. Да превърнем европейските иновации в наше конкурентно предимство.“

С приемането на правната документация на Фонда се създава Фондът Scaleup Europe като част от Фонда на Европейския съвет по иновациите. Дружеството за частни капиталови инвестиции EQT е влязло в ролята си на инвестиционен мениджър и сега е оправомощено да взема инвестиционни решения независимо и при пазарни условия. EQT беше избран чрез открита и състезателна процедура.

Фондът вече може да функционира с пълен капацитет, като инвестира пряко във водещи европейски разрастващи се дружества.

Публичният и частният капитал обединяват сили за разрастващите се предприятия в Европа

Първите инвестиции се очакват през следващите седмици. Фондът ще подпомага разрастващи се дружества в критични технологични области, включително изкуствен интелект, квантови технологии, биотехнологии и чисти технологии.

Учредителната инвеститорска група обединява силна коалиция от публични и частни партньори, включително Novo Holdings, EIFO (Износния и инвестиционен фонд на Дания), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo заедно с Intesa Sanpaolo и Fondazione Cariplo, APG Asset Management от името на нидерландския пенсионен фонд ABP, Wallenberg Investments и Allianz, заедно с Комисията. По-нататъшното набиране на средства ще продължи с цел постигане на целта от приблизително 5 милиарда евро.

Фондът за разрастване на Европа беше обявен от председателя Фон дер Лайен в речта й за състоянието на Съюза през 2025 г., за да се гарантира, че най-обещаващите дружества в Европа могат да се превърнат в световни лидери. Въпреки че Европа има силни научни постижения и солиден поток от стартиращи предприятия, много предприятия с висок потенциал трябваше да търсят в чужбина капитала, необходим за разрастване. Фондът е създаден, за да спомогне за преодоляване на тази разлика и за запазване на стойността на европейските иновации в Европа.