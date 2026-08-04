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ЕК стартира фонд с инвестиционна цел от 5 млрд. евро за европейските иновативни компании

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Новият фонд ще инвестира в компании в сфери като изкуствен интелект, квантови технологии, биотехнологии и чисти технологии, за да ги превърне в глобални лидери

Днес Европейската комисия приключи последните правни стъпки за създаване на фонд „Scaleup Europe“, който ще започне да стимулира разрастващите се европейски предприятия да се разрастват по-бързо и да се конкурират в световен мащаб с първоначална цел от 5 милиарда евро. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Когато Европа инвестира в своите новатори, тя инвестира в своето бъдеще. Това е целта на нашия фонд Scaleup Europe. От днес тя ще гарантира, че нашите разрастващи се предприятия могат да намерят това, от което се нуждаят, точно тук в Европа, за да се превърнат във водещи световни компании. Да превърнем европейските иновации в наше конкурентно предимство.“ 

С приемането на правната документация на Фонда се създава Фондът Scaleup Europe  като част от Фонда на Европейския съвет по иновациите. Дружеството за частни капиталови инвестиции EQT е влязло в ролята си на инвестиционен мениджър  и сега е оправомощено да взема инвестиционни решения независимо и при пазарни условия. EQT беше избран чрез открита и състезателна процедура. 

Фондът вече може да функционира с пълен капацитет, като инвестира пряко във водещи европейски разрастващи се дружества. 

Публичният и частният капитал обединяват сили за разрастващите се предприятия в Европа  

Първите инвестиции се очакват през следващите седмици.  Фондът  ще подпомага разрастващи се дружества в критични технологични области, включително изкуствен интелект, квантови технологии, биотехнологии и чисти технологии. 

Учредителната инвеститорска група обединява силна коалиция от публични и частни партньори, включително Novo Holdings, EIFO (Износния и инвестиционен фонд на Дания), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo заедно с Intesa Sanpaolo и Fondazione Cariplo, APG Asset Management от името на нидерландския пенсионен фонд ABP, Wallenberg Investments и Allianz, заедно с Комисията. По-нататъшното набиране на средства ще продължи с цел постигане на целта от приблизително 5 милиарда евро. 

Фондът за разрастване на Европа беше обявен от председателя Фон дер Лайен в речта й за състоянието на Съюза през 2025 г., за да се гарантира, че най-обещаващите дружества в Европа могат да се превърнат в световни лидери. Въпреки че Европа има силни научни постижения и солиден поток от стартиращи предприятия, много предприятия с висок потенциал трябваше да търсят в чужбина капитала, необходим за разрастване. Фондът е създаден, за да спомогне за преодоляване на тази разлика и за запазване на стойността на европейските иновации в Европа. 

Инвестициите на ЕС  във Фонда са подкрепени от „Хоризонт Европа“— най-голямата научноизследователска програма в света. 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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