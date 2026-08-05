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Столичната община предприема мерки във връзка с прогнозите за много високи температури в първите дни на август

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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На 5, 6 и 7 август ще работи и демонстрационното климатично убежище на ул. „Веслец“ №55

Във връзка с прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за много високи температури в първите дни на август, Столичната община предприема пакет от мерки в подкрепа на гражданите. На 5, 6 и 7 август, от 13:00 ч. ще бъдат обособени три пункта за раздаване на безплатна минерална вода на ключови места в града:

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На 5, 6 и 7 август ще работи и демонстрационното климатично убежище на ул. „Веслец“ №55Превенция на пожари
  • пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
  • при метростанция „Сердика“;
  • при пилоните на Националния дворец на културата (НДК).

Напомняме, че освен временните пунктове, в столицата функционират и над 170 градски чешми, осигуряващи свободен достъп до питейна вода в парковете, градините и обществените пространства.

През тези три дни, между 10:00 и 17:00 часа, ще работи и демонстрационното климатично убежище на ул. „Веслец“ №55, създадено от Асоциация за развитие на София. Там гражданите могат да отдъхнат на хладно в закритото помещение или под “водната мъгла” в двора, да пият вода или да почетат книга в защитена от горещините среда.

Като част от мерките за справяне с високите температури в периода 5-7 август, след 13:00 часа, Столичната община ще  извърши оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади. Целта е да се намали нагряването на пътните настилки и да се ограничи ефектът на т.нар. „градски топлинен остров“, при който температурите в силно урбанизираните зони са значително по-високи.

Оросяването обхваща ключови транспортни артерии като бул. „Цариградско шосе“, бул. „България“, бул. „Сливница“, бул. „Черни връх“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Царица Йоанна“, „Ломско шосе“, както и централни улици и площади и основни връзки към различни райони на града.

Препоръки за здравето и безопасността

 Медицинските специалисти съветват да се ограничава престоят на открито в интервала между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчително е да се приемат достатъчно течности, но не сладки напитки, да се носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила.

Високите температури влияят пряко на концентрацията на шофьорите и пешеходците, поради което е необходима повишена предпазливост на пътя. Категорично призоваваме никога да не оставяте деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне фаталните 50°C само за няколко минути.

Превенция на пожари

Екстремните горещини са сериозна предпоставка за възникване на пожари. Столичната община апелира за висока отговорност:

  • Не изхвърляйте стъклени бутилки или фолио на открито – те действат като “лупа” и могат да възпламенят сухи треви и/или отпадъци.
  • Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове.
  • Не палете огън на открито, особено при наличие на вятър.

Столична община ще продължи да предприема необходимите мерки за ограничаване на последиците от високите температури и призовава гражданите да бъдат внимателни и отговорни. Пазете себе си, грижете се за хората около вас и не подценявайте риска от горещините.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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