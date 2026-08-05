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БАБХ иззе над половин тон продукти от животински произход без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред

Над половин тон продукти от животински произход без документи за произход, сред които млечни продукти и пилешко месо, бяха иззети от инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при две проверки на ГКПП „Капитан Андреево“, извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил с холандска регистрация на входа на страната инспекторите установиха 400 кг млечни продукти – кашкавал, крема сирене и масло, без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация бяха открити още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход.

Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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