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Зам.-министър Палигоров: България подкрепя засилването на инструментите за управление на риска и кризите в селското стопанство

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните по време на среща на министрите на земеделието от Вишеградската четворка и България, Хърватия, Румъния и Словения

България подкрепя проект на Съвместна декларация относно ефективното управление на кризисни ситуации в селското стопанство в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров по време на среща на министрите на земеделието от Вишеградската четворка и България, Хърватия, Румъния и Словения, която се проведе днес в гр. Балатонфюред, Унгария.

Той подчерта, че промените в климата, разпространението на болести по животните и растенията, както и геополитическата и пазарната нестабилност оказват сериозно въздействие върху доходите на земеделските производители, продоволствената сигурност и стабилността на веригите за доставки. По думите му това налага укрепване на европейските механизми за управление на риска, така че да осигуряват по-бърза, гъвкава и ефективна подкрепа при кризи.

Заместник-министър Палигоров отбеляза, че за България е важно бъдещата ОСП да бъде адекватно финансирана и да предоставя на държавите членки повече свобода при прилагането на инструментите за управление на риска, съобразно националните специфики. Той допълни, че са необходими по-ефективни застрахователни механизми, които да подпомагат земеделските производители при настъпване на неблагоприятни събития. „Съществено значение има и по-бързото предоставяне на кризисна подкрепа, както и насърчаването на инвестициите, които повишават устойчивостта на земеделския сектор“, каза още заместник-министърът.

В своето изказване проф. Палигоров постави акцент върху необходимостта от развитие на биоикономиката и предприемането на мерки за справяне със засушаването. Той допълни, че насърчаването на научните изследвания и иновациите, както и повишаването на устойчивостта към изменението на климата имат ключово значение за конкурентоспособността на селското стопанство и дългосрочното развитие на селските райони.

По отношение на бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г. заместник-министърът подчерта, че България продължава да настоява за справедливо остойностяване на външната конвергенция и добавяне на средствата към запазения бюджет за ОСП, както и за запазване на правилото N+3.

Проф. Палигоров насочи вниманието на участниците в срещата и към традиционния, и уникален за страната ни сектор на розопроизводството, изправен пред сериозни затруднения към настоящия момент. Той говори и за проблемите  в сектора на млякото, където продължава тенденцията на понижение на изкупните цени. В заключение заместник-министърът отбеляза, че активното сътрудничество в рамките на разширения формат на Вишеградската група може да допринесе за отстояването на интересите на нашите земеделски производители.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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