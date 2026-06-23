Зам.-министър Чакъров: Ефективното изпълнение на проектите изисква активно партньорство между институциите и местната власт

Качествената инфраструктура, достъпът до основни обществени услуги и целенасочените инвестиции са сред най-важните предпоставки за насърчаване на икономическата активност и преодоляване на регионалните различия, каза зам.-министърът

Ефективното и качественото изпълнение на проектите е споделена отговорност и изисква активно партньорство между институциите и местната власт. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров по време на 30-тото издание на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт. Той подчерта, че Министерството ще продължи да бъде активен и надежден партньор на българските общини в усилията им за модернизиране на инфраструктурата, подобряване на обществените услуги и създаване на по-добри условия за живот в селските райони.

„Качествената инфраструктура, достъпът до основни обществени услуги и целенасочените инвестиции са сред най-важните предпоставки за насърчаване на икономическата активност и преодоляване на регионалните различия“, каза заместник-министърът. Той акцентира от необходимостта от ефективното използване на средствата по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. „Нашата цел е всяка инвестиция да носи реална полза за местните общности и да допринася за устойчивото развитие на районите у нас“, обяви зам.-министър Чакъров.

Той очерта и трите основни приоритета на институцията през настоящата година. „Първият e насочен към своевременното договаряне на проектите по третия прием на интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“. Вторият е ускоряване разплащанията по вече сключените договори, като заместник-министър Чакъров отбеляза, че Министерството работи за своевременното приемане на Постановлението за предоставяне на безлихвени заеми и допълнителни средства за ДДС, което ще подпомогне успешното изпълнение на проектите.

Красимир Чакъров призова общините своевременно да представят процедурите по Закона за обществените поръчки за последващ контрол и да подават заявки за авансово плащане, за да се ускори изпълнението на проектите. Като трети приоритет той определи изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“, по който за общински проекти е предвиден ресурс от над 93 млн. евро.

В заключение заместник-министърът подчерта, че успехът на всички процеси зависи от общата ангажираност, доверието между институциите и ефективното сътрудничество с местната власт.