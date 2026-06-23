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Зам.-министър Чакъров: Ефективното изпълнение на проектите изисква активно партньорство между институциите и местната власт

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Качествената инфраструктура, достъпът до основни обществени услуги и целенасочените инвестиции са сред най-важните предпоставки за насърчаване на икономическата активност и преодоляване на регионалните различия, каза зам.-министърът

Ефективното и качественото изпълнение на проектите е споделена отговорност и изисква активно партньорство между институциите и местната власт. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров по време на 30-тото издание на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт. Той подчерта, че Министерството ще продължи да бъде активен и надежден партньор на българските общини в усилията им за модернизиране на инфраструктурата, подобряване на обществените услуги и създаване на по-добри условия за живот в селските райони.

„Качествената инфраструктура, достъпът до основни обществени услуги и целенасочените инвестиции са сред най-важните предпоставки за насърчаване на икономическата активност и преодоляване на регионалните различия“, каза заместник-министърът. Той акцентира от необходимостта от ефективното използване на средствата по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г.  „Нашата цел е всяка инвестиция да носи реална полза за местните общности и да допринася за устойчивото развитие на районите у нас“, обяви зам.-министър Чакъров.

Той очерта и трите основни приоритета на институцията през настоящата година. „Първият e насочен към своевременното договаряне на проектите по третия прием на интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“. Вторият е ускоряване разплащанията по вече сключените договори, като заместник-министър Чакъров отбеляза, че Министерството работи за своевременното приемане на Постановлението за предоставяне на безлихвени заеми и допълнителни средства за ДДС, което ще подпомогне успешното изпълнение на проектите.

Красимир Чакъров призова общините своевременно да представят процедурите по Закона за обществените поръчки за последващ контрол и да подават заявки за авансово плащане, за да се ускори изпълнението на проектите. Като трети приоритет той определи изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“, по който за общински проекти е предвиден ресурс от над 93 млн. евро.

В заключение заместник-министърът подчерта, че успехът на всички процеси зависи от общата ангажираност, доверието между институциите и ефективното сътрудничество с местната власт.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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