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БАБХ спря близо 500 кг негодно свинско месо и странични животински продукти в Хасково

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Цялото количество е поставено под възбрана и ще бъде насочено за унищожаване по законоустановения ред

Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти са възбранени при извършена проверка в месопреработвателно предприятие в град Хасково. В хода на проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково е установено, че 345 кг охладено свинско месо е с изтекъл срок на годност, а 150 кг странични животински продукти се съхраняват в хладилна камера, която не е предназначена за този вид продукти.

Цялото количество е поставено под възбрана и ще бъде насочено за унищожаване по законоустановения ред. При проверката са констатирани и нарушения, свързани с хигиенното състояние на обекта – неработещи мивки, както и подови и стенни повърхности с нарушена цялост, които не отговарят на нормативните изисквания за поддържане на добра хигиенна практика.

На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), както и предписание за отстраняване на констатираните несъответствия. Българската агенция по безопасност на храните продължава да осъществява засилен официален контрол върху производството, съхранението и предлагането на храни с цел гарантиране безопасността на храните и защита здравето на потребителите.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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