Премиерът Радев: С общи усилия ще направим качествен скок в икономиката и инвестициите

Координационният съвет за инвестиции започна работа с фокус върху нов модел за икономически растеж

„Само с обединените усилия на всички институции и на българския бизнес ще направим качествен скок в развитието на модерна икономика и инвестиционна среда, който всички очакваме от години“. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който откри първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите. Премиерът го определи като ключова стъпка на правителството към изграждането на нов модел за устойчив икономически ръст.

Радев посочи конкретните действия в тази посока – целенасочено привличане на инвестиции, подкрепа на българския бизнес, стимулиране на експорта, повишаване на конкурентоспособността и производителността и подобряване на бизнес средата и на инвестиционния климат.

Румен Радев отбеляза, че през последните години икономическият растеж е бил търсен основно чрез стимулиране на потреблението със заеми и раздаване на пари, вместо чрез насърчаване на инвестициите и износа.

Това доведе и до понижаване на конкурентоспособността и производителността на българската икономика, висока инфлация, нарастващ дълг, бюджетен дефицит и влошаване на бизнес средата.

Като първа стъпка за преодоляване на това министър-председателят Радев посочи приетите промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които е създадена нова архитектура за консолидация на всички инвестиционни политики чрез централно координационно звено на ниво Министерския съвет. Втората ключова стъпка, която изтъкна премиерът, е намаляването на административната тежест. „Неслучайно тук са събрани толкова много министри, народни представители, представители на агенции на българския бизнес, за да тръгнем по този път“, подчерта Радев. Събират се и предложения от всички ресорни министерства и държавни агенции за конкретни мерки, които да доведат до по-ефективна администрация и по-добра институционална среда за развитие на бизнеса.

Министър-председателят посочи, че административната реформа също следва да е сред предпоставките за повишаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката.

Третият акцент в работата на Координационния съвет е изготвянето на нова правна и институционална рамка за публично-частните партньорства. Премиерът отбеляза, че подготвяният законопроект ще създаде условия за реализирането на мащабни инвестиции в транспортната и енергийната инфраструктура, управлението на летища и пристанища, развитието на индустриални зони и разширяване на обхвата на взаимодействие между българския бизнес и чуждестранните инвеститори. „Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, трябва да дадем възможност на частния капитал да участва, а бюджетът на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания, спорт, култура“, посочи Румен Радев. Като пример за добри европейски практики премиерът посочи Полша, където ефективното публично-частно партньорство има съществен принос за мащабното развитие на инфраструктурата и икономиката. В срещата участват и представители на ЕБВР, които ще представят успешните проекти по линия на публично-частното партньорство при изграждането на транспортна инфраструктура в Гърция.